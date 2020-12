AC Milan : Davinson Sanchez sur la liste des options en défense

Acheté 40 millions d'euros à l'Ajax en 2017, Davinson Sanchez est sporadiquement titulaire cette saison avec Tottenham. Toujours jeune (24 ans), le Colombien peut faire du bien dans la défense de nombreuses équipes, grâce notamment à ses grosses qualités physiques. Et ce profil plairait beaucoup à un géant de Serie A.

Ainsi, à en croire le Sun, l'AC Milan, dans sa quête de renforts à Romagnoli et Kjaer, aurait identifié l'ancien de l'Ajax comme une recrue potentielle. Les dirigeants lombards ont aussi émis un intérêt pour Kristoffer Ajer, et le nom de Davinson Sanchez pourrait bel et bien être intéressant pour eux dans l'envie de rajeunir et renforcer son arrière-garde.