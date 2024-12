Ligue 1 : l’OL s’amuse à Angers et reste dans le top cinq

Maintenant dans les premières places du classement, l’Olympique Lyonnais avait l’occasion de sécuriser sa place dans le top cinq en s’imposant contre le SCO d’Angers, qui sort d’une victoire au Havre. Pas de surprise dans la composition des deux équipes, avec le trio Lacazette-Fofana-Cherki pour animer l’attaque lyonnaise. Le début de match partait bien, avec des Lyonnais en maîtrise, faisant part de belles combinaisons. Mais dès la 15e minute, un événement a étonné tout le public.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lyon 25 14 +9 7 4 3 26 17 14 Angers 13 14 -10 3 4 7 14 24

Auteur d’un tacle dangereux et les deux pieds en avant sur Mata, Dieng a logiquement écopé d’un carton jaune. Après intervention du VAR, M. Bolenger a décidé… d’annuler son carton jaune. Provoquant la stupeur des Lyonnais et même de l’attaquant angevin, surpris par la décision. Un fait de jeu qui n’empêchera pas l’ouverture du score logique de l’OL, après une reprise de la tête de Nicolas Tagliafico, sur un corner de Rayan Cherki (26e, 0-1). Les Gones ont ensuite enchaîné et se frottaient à Fofana, qui a évité le pire pour le SCO (38e et 43e).

Rayan Cherki a brillé

Mais l’OL n’était pas à l’abri et il fallait une superbe parade de Perri sur le poteau pour éviter l’égalisation d’El-Melali (45e+2). Et les hommes de Pierre Sage ont bien réagi après la pause puisque Cherki était à la conclusion d’une superbe action collective, où l’international Espoir tricolore en était à l’origine (55e, 0-2). Pas très séduisant offensivement, cet OL a montré une force collective importante en réussissant à maîtriser complètement cette équipe angevine.

Angers n’a d’ailleurs pas réussi à exister offensivement en ne cadrant qu’un seul tir en seconde période, qui n’a rien donné. Les Lyonnais ont poussé pour aggraver le score en fin de match et après un beau travail de Fofana sur son côté gauche, Georges Mikautadze enrhumait facilement son adversaire et, dans un angle fermé, lâchait un missile sous la transversale de Fofana (90e, 0-3). Un but magnifique pour clore une soirée réussie puisque l’OL est assuré d’être à la 5e place, avant un gros test contre le PSG, lors de la prochaine journée. De son côté, Angers, 14e, devra se ressaisir à Rennes.