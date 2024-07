Ligue 1 : encore de très mauvaises nouvelles pour les droits TV !

Tic-tac, tic-tac… Peu à peu, le début de la saison approche, et la Ligue 1 n’a toujours pas de diffuseur. Ces dernières heures, l’hypothèse de voir la Ligue lancer sa chaîne et diffuser elle-même ses rencontres a repris de l’ampleur. Ce serait visiblement la seule solution dans le cas où aucun accord ne soit trouvé avec un diffuseur rapidement, et la LFP a d’ailleurs déjà commencé à travailler sérieusement dessus, en cherchant des journalistes et des réalisateurs qu’elle pourrait embaucher.

Mais on le sait, l’idéal reste de réussir à vendre ces droits à un ou plusieurs diffuseurs. RMC Sport fait de nouvelles révélations, s’appuyant sur des sources proches du dossier, et on peut dire que ça sent toujours aussi mauvais. « L’ensemble des diffuseurs partagent le même constat. DAZN, Amazon, Apple, BeIN et même Canal. Nous avons tous les mêmes datas et la même expérience : personne n’ira seul et paiera plus de 400-500 millions d’euros », indique par exemple une source à RMC.

Labrune prend cher

Quoi qu’il arrive, le montant récupéré par la ligue - et donc par les clubs - sera assez faible… Du côté de beIN Sports par exemple, la position est claire : on ne veut pas tout payer en solitaire et on attend que Canal fasse aussi un pas dans ce sens. Sinon, il n’y aura pas d’accord. Et Canal n’a pas l’intention de se positionner, même si Vincent Labrune tente de relancer et de convaincre le groupe français… « Je ne pense pas être un blocage pour Canal. J’essaye d’améliorer les choses depuis plusieurs années. J’espère que le temps de la raison arrivera », confiait-il récemment.

Le patron de la LFP prend d’ailleurs très cher dans cet article de RMC Sport. « Seul négociateur, Vincent Labrune marche au bord du précipice et le football français est encordé avec lui. Hausse de salaire mirobolante, publicité à tout bout de champ sur sa proximité avec le président de la République, le bluff a fini par agacer les protagonistes de la table de jeu », a expliqué une source à la radio, suivie par un autre proche du dossier : « Labrune joue au poker et il a littéralement une paire de 2, tout en disant qu’il a un roi et une dame ». Autant dire qu’il ferait bien de trouver une solution rapidement… Pour son bien, mais surtout pour celui du football français…