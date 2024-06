Droits TV : Vincent Labrune ne lâche pas son idée de chaîne mais relance Canal+

Qui diffusera la Ligue 1 à partir du mois d’août ? Aujourd’hui, personne ne peut répondre à la question, pas même le président de la Ligue de football professionnel Vincent Labrune, auditionné par une commission sénatoriale sur l’état financier du football français. Outre les nombreuses polémiques liées au deal, contesté par certains présidents de club, avec CVC et à l’augmentation conséquente de sa rémunération, Vincent Labrune a été amené à évoquer l’actuel flou entourant l’achat des droits de diffusion de la Ligue 1 pour la prochaine période à venir.

Un flou persistant, dû principalement à la défection de Canal Plus, officiellement pas intéressé par ces droits, qui pousse la LFP à accélérer le processus de création d’une chaîne 100 % Ligue 1 par elle-même. « Cela serait irresponsable de ne pas travailler sur l’hypothèse d’une chaîne s’il n’y a pas de diffuseur. On travaille sur plusieurs hypothèses », a ainsi lancé Vincent Labrune, avant de se justifier sur les hypothèses de prix d’abonnement de cette fameuse chaîne.

« Les 25 euros vus dans la presse, ce sont des hypothèses de travail et il y en a plusieurs. J’aurais pu être plus optimiste avec 2,5 millions d’abonnés et une chaîne à 20 euros par mois. On veut un diffuseur capable de diffuser l’intégralité de la Ligue 1. On baisserait ainsi le prix pour l’abonné de 100%. On ne peut pas comparer notre projet de chaîne avec celui de Mediapro qui n’avait que 80% des matchs avec les deux plus gros chez Canal. Là c’est 100% des matchs », a-t-il exposé. Avec 100 % des matches à disposition, Labrune pense avoir l’argument massue pour convaincre les potentiels téléspectateurs. Le nombre d’abonnés espérés, à savoir 2 à 2,5 millions, apparaissait pour beaucoup farfelu.

Labrune assure ne pas être un blocage pour Canal Plus

Pourtant, Labrune l’assure, c’est un nombre cohérent par rapport à ce qu’a connu Amazon durant son expérience de diffuseur. Le géant américain n’a jamais communiqué officiellement ses chiffres, mais le président de la LFP a assuré que les calculs de la LFP étaient basées sur ceux communiqués par les précédents diffuseurs… Pour autant, si la création d’une chaîne est à l’heure actuelle l’hypothèse la plus relayée, un possible rebondissement de dernière minute est toujours espéré. « Pour la L1, je ne lâcherai rien jusqu’au bout pour trouver une solution maximisée. Je ne crois pas au "worst case scenario" que certains imaginent. Sur les parties L2 et internationale, on est en phase avec les objectifs et sur les droits domestiques on espère trouver une solution », a-t-il assuré.

Tout comme il est certain de ne pas représenter lui-même un problème, dans la quête d’une réconciliation avec Canal Plus. « Je ne pense pas être un blocage pour Canal. J’essaye d’améliorer les choses depuis plusieurs années. J’espère que le temps de la raison arrivera ». Il avait par ailleurs reconnu au début d’audition l’existence d’un sentiment de trahison de la part de Canal à l’égard de la LFP, suite à l’épisode Mediapro, puis lors de la réattribution de 80 % des droits à Amazon. Une différence de 70 M€ dans les deux offres (sachant que Canal Plus proposait ces 70 M€ sous la forme de bonus, en variable) a joué en faveur d’Amazon, satisfaisant alors des présidents de club alors en pleine panique. C’est du moins les faits relatés par Vincent Labrune au cours de son audition, parsemée de quelques moments savoureux.