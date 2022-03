Un nouveau directeur financier à l'OM

L’Olympique de Marseille à récemment reçu le renfort en coulisses de l’ancien directeur général de l’AS Saint-Etienne entre 2010 et 2015 Stéphane Tessier. Selon le journal L’Équipe, l’ancien dirigeant stéphanois serait depuis le milieu de la semaine le nouveau directeur administratif et financier de l’OM, remplaçant ainsi Baptiste Viprey qui était en poste depuis 2016 et l’arrivée de McCourt à Marseille.

Le club marseillais n’a pas encore officialisé cette nomination, qui était annoncée depuis plusieurs semaines. Le nouveau membre de l’état-major phocéen était en corbeille présidentielle jeudi soir pour le match face à Bâle avec son ami David Friio, le directeur sportif marseillais.