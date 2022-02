OM : du changement dans l'organigramme du club

L'Olympique de Marseille réalise une plutôt bonne saison, sur et en dehors des terrains. 2eme de Ligue 1, ils se sont également défait du piège Qarabag lors du match aller des barrages d'Europa Ligue Conférence ce jeudi. Seul point noir, cette élimination en Coupe de France face à Nice. Sur le mercato, les Phocéens se sont montrés actifs l'été dernier et ont également recruté cet hiver (Bakambu et Kolasinac).

Cependant le club du sud de la France est en proie à une crise financière l'obligeant à retarder certains paiements par exemple ou à réaliser des montages financiers. Dans cette optique, le président, Pablo Longoria a décidé de se séparer du directeur administratif et financier, Baptiste Viprey, selon BFM TV. Il devrait être remplacé par Stéphane Tessier, ancien homme de confiance de Christophe Galtier à Saint-Etienne.