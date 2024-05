Tout ce qu’il faut savoir sur la Kings World Cup 2024 !

Lors des prochaines semaines, l’Euro passionnera les amoureux de football tout comme la Copa América. Mais pour patienter, une autre compétition risque de trouver son public avec la toute première édition de la Kings World Cup. Un projet monstrueux et ambitieux impulsé par Gerard Piqué. L’ancien défenseur du FC Barcelone qui est un homme d’affaires accompli avait créé en 2022 la Kings League. Une compétition de football diffusée sur la plateforme de streaming Twitch avec des règles différentes de celles que l’on connaît. Un football qui se veut dynamique et divertissant et qui connaît un certain succès puisqu’on est déjà à la deuxième saison. Lancée en Espagne, la Kings League dispose d’ailleurs d’un second championnat désormais en Amérique du Nord, preuve de sa popularité dans les pays hispanophones (Mexique et Colombie notamment).

La suite après cette publicité

Des règles surprenantes

Ce qui différencie la Kings League du football traditionnel que l’on connaît, c’est surtout au niveau de ses règles. Déjà les matches se jouent à 7 contre 7 sur un terrain plus petit. Ce qui est réduit également, c’est le temps de jeu avec deux périodes de 20 minutes. On y retrouve également des ajouts comme le fait de pouvoir faire des changements de manière illimités. Les cartons jaunes et rouges sont présents comme au football, mais conduisent à des expulsions de deux et cinq minutes. Les engagements sont également différents puisque la balle est placée au milieu du terrain et chaque équipe part de sa ligne de but pour prendre possession de la sphère. Autre singularité un peu plus surprenante, des "armes secrètes" sont à la disposition de chaque équipe et sont utilisables à une reprise dans la rencontre. Celles-ci permettent d’avoir des buts qui comptent double sur une courte période, qu’un joueur adverse soit mis sur le côté pendant un laps de temps ou alors d’annuler une arme secrète adverse par exemple.

À lire

Premier League : la pique de Cristiano Ronaldo sur Arsenal

La King World Cup 2024

Au-delà des championnats de la Kings League qui se tiennent habituellement, Gerard Piqué a voulu lancer sa propre Coupe du monde avec la Kings World Cup. Le Mexique a été choisi comme lieu de la compétition qui débutera du 26 mai (avec des matches de qualification le 25 mai) au 8 juin prochain. Le final four aura d’ailleurs lieu à l’Estadio BBVA de Monterrey, l’enceinte des Rayados de Monterrey dont la capacité est de 53,500 places. Outre les spectateurs sur place, il y aura également les "viewers" sur la plateforme Twitch qui pourront suivre gratuitement la compétition sur le compte officiel de la Kings League.

La suite après cette publicité

Cette compétition engagera 32 équipes même si 36 sont actuellement en course. Les 8 meilleures équipes de Kings League, les 8 meilleures équipes d’Américas Kings League et 12 sélections invitées sont déjà assurées de disputer la compétition. À cela se rajoutera quatre équipes qui s’extraieront du "Redemption Game" où on retrouve 4 équipes espagnoles de Kings League (El Barrio, Pio FC, Rayo de Barcelona et XBuyer Team) qui ne se sont pas qualifiées et 4 équipes d’Américas Kings League (les Mexicains de Club de Cuervos, les Américains de Los Aliens 1021, les Colombiens de l’Atlético Parceros et les Vénézuéliens de Los Chamos FC).

Ces 8 formations s’affronteront la veille de l’ouverture de la Kings World Cup pour les 4 derniers tickets restants. Pour le moment 36 équipes sont donc en course et elles sont issues de 20 pays différents (Espagne 12 équipes, Colombie 3 équipes, Mexique 3 équipes, Brésil 2 équipes, Belgique, France, Turquie, Japon, Italie, Arabie saoudite, Allemagne, Ukraine, Royaume-Uni, Chili, Uruguay, Pérou, Argentine, République Dominicaine, États-Unis et Venezuela).

La suite après cette publicité

De grands noms autour de la compétition

Une organisation aux petits oignons avec de nombreuses stars du football. En effet, James Rodriguez, Mario Götze, Andriy Shevchenko, Neymar, Francesco Totti, Rio Ferdinand, Sergio Agüero, Javier Hernandez ou encore Iker Casillas sont parmi les présidents de chaque équipe. Le président de la compétition est d’ailleurs le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Sinon, on retrouve des Streamers comme Ibai Llanos ou AmineMaTue, le chanteur Colombien Maluma et même Gerard Romero, le journaliste mercato spécialiste du FC Barcelone.

Les équipes de la Kings League et de l’Américas Kings League

Pour cette compétition, les équipes qui connaissent déjà ce format auront l’avantage de l’expérience. Côté Kings League, la meilleure équipe d’Espagne est Ultimate Móstoles, l’équipe du streamer DjMaRiiO. Elle a remporté la Coupe 2023 et a terminé finaliste de la Coupe du Royaume 2023 et du championnat d’hiver 2024. L’équipe d’El Barrio qui a remporté le championnat d’hiver 2023 et a perdu en finale du championnat d’été 2023 a également un joli palmarès. Pour autant, elle devra passer par le "Redemption Game" face à Club de Cuervos pour se qualifier.

La suite après cette publicité

XBuyer Team, Porcinos FC (l’équipe d’Ibai Llanos) et Saiyans FC ont également remporté un trophée depuis la création de la Kings League. Du côté des formations d’Américas Kings League, c’est l’équipe uruguayenne de Raniza FC qui a été championne face aux Chiliens de Titan Royal (4-2). Les Péruviens de Persas FC et les Dominicains de Galácticos del Caribe avaient échoué en demi-finale.

L’équipe de France Foot 2 Rue

Pour cette première édition de la Kings World Cup, la France disposera d’une équipe avec la formation Foot 2 Rue. Le président est Amine Ma Tue et il a choisi comme coach Saïd Dorbani créateur de la chaîne YouTube "Pieds Carrés". Avec lui, et l’aide de Samir Nasri (ancien joueur professionnel invité avec une wild-card) il a pu déterminer une équipe de 10 joueurs à laquelle se rajouteront 3 joueurs bénéficiant d’une Wild Card. Outre l’ancien international tricolore Samir Nasri, c’est un autre joueur qui a porté le maillot de l’équipe de France, Jérémy Ménez, qui prendra part à ce tournoi. Pour le reste, on retrouve des joueurs qui ont évolué en France dans les divisions inférieures.

Le plus connu reste le défenseur Abdel Medioub, ancien des Girondins de Bordeaux et international algérien (1 cape), le joueur de 26 ans est actuellement libre de tout contrat. Parmi les autres joueurs, on retrouve Allan Rakotazaha, Christian Nsapu, Salah Bouazzza, Melvin Bachelet, Théo Chendri, Lucas Valeri, Clément Goguey, Amara Fofana et Yanis Barka. Un 13e joueur qui n’a pas encore été dévoilé bénéficiera d’une wild-card. La compétition débutera le 27 mai pour l’équipe Foot 2 Rue qui jouera face au vainqueur de la confrontation Los Chamos (Venezuela) - Pio FC (Espagne).

Les 11 autres équipes invitées

Parmi les autres 11 équipes invitées, on retrouvera les Belges de Deptostra FC avec Eden Hazard et son jeune frère Ethan Hazard. L’équipe Furia FC dirigée par Neymar disposera dans ses rangs de Falcão, une ancienne star du futsal. Pour le Royaume-Uni, Rio Ferdinand qui est à la tête de cette équipe verra son frère Anton Ferdinand et Jermain Pennant porter les couleurs du Five FC. L’Italie et son équipe des Stallions auront aussi fière allure avec Francesco Totti qui rechaussera les crampons accompagné par le gardien Emiliano Viviano et le milieu belge Radja Nainggolan.

Mais l’équipe qui présente sûrement la plus grande densité de talent est la formation ukrainienne d’UA Steel. Si Valeriy Fedorchuk et Artem Fedetskyi qui ont bénéficié de wild-cards ne sont pas les joueurs ukrainiens les plus réputés, d’autres sont passés par la phase de sélection et il y a du beau monde. On retrouve de nombreuses anciennes gloires du Shakhtar Donetsk comme Andriy Pyatov, Dmytro Chygrynskiy, Darijo Srna, Yehven Konoplyanka, Marlos et Junior Moraes. Mais aussi Edmar et Andriy Voronin (ex Liverpool) qui étaient aussi internationaux. Des joueurs expérimentés qui tenteront de montrer qu’ils n’ont rien perdu de leur talent.