Arthur Melo annonce son départ de Liverpool

Considéré comme un futur crack à ses débuts avec le FC Barcelone, Arthur Melo n’a fait que décevoir au fil des années. Alors qu’il n’a jamais réussi à s’imposer à la Juventus pendant deux saisons, le milieu de terrain de 26 ans a rejoint Liverpool l’été dernier. Quasiment un an plus tard, ce transfert est un énorme échec. Le Brésilien n’a porté qu’une seule fois le maillot des Reds cette saison ! Dans une interview accordée à Goal Italia, le joueur de la Seleção a confirmé la fin de l’aventure avec le club anglais.

« J’espère avoir l’occasion de dire au revoir à Liverpool en jouant, je veux saluer mes coéquipiers, à l’équipe d’entraîneurs et aux supporters, qui m’ont bien traité. J’ai beaucoup travaillé physiquement et mentalement : je suis mieux qu’à mon arrivée en Europe. Je comprends mieux la dynamique du football et je veux le montrer. Depuis que je suis ici, Klopp m’a très bien traité. C’est un honneur pour moi de travailler avec lui, c’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Maintenant que je suis guéri, évidemment j’aimerais pouvoir jouer plus, mais je comprends que la situation maintenant est un peu différente de quand je suis arrivé, car à ce moment-là l’équipe avait des besoins et maintenant elle en a d’autres. »

