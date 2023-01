La lente, sombre et douloureuse descente aux enfers d’Arthur Melo

La suite après cette publicité

Qu’elle semble lointaine cette époque où le FC Barcelone, les caisses pleines, déboursait plus de 30 millions d’euros pour s’attacher les services d’Arthur Melo, milieu de terrain brésilien de 22 ans, alors joueur du Grêmio. Période faste du natif de Goiânia, ses débuts au Barça, auréolés d’un titre de champion d’Espagne et d’une Supercoupe nationale lors de la saison 2018-2019, coïncident avec ses premiers pas en sélection du Brésil, avec qui il remporte, comme titulaire aux côtés de Casemiro devant la défense, la Copa América à domicile. Avec Rakitic et Busquets, et en l’absence de Messi, il participe au 5-1 face au Real Madrid. Mais auteur de 44 apparitions pour sa première saison, Arthur voit les choses se gâter dès la suivante. Le Barça réalise une saison blanche, lors de laquelle il ne prend part qu’à 28 matches sous les ordres d’Ernesto Valverde, puis Quiqué Setién.

Il n’y aura pas de troisième saison à Barcelone puisque Ronald Koeman est nommé sur le banc catalan et s’en suit une véritable saignée dans l’effectif. Le Brésilien est invité à partir. Son transfert à la Juventus, lié à l’arrivée de Miralem Pjanic au FC Barcelone, fait couler beaucoup d’encre. Le parquet de la Fédération italienne de football (Federcalcio) ouvre même, un an plus tard, un dossier sur des "plus-values suspectes" liées à ce transfert. Pjanic ayant rejoint le Barça pour 60 millions d’euros, quand Arthur faisait le chemin inverse pour quelques 72 millions d’euros. Avec la réussite sportive que l’on connaît. En Italie, Arthur Melo signe un contrat jusqu’en juin 2025. Mais la Vieille Dame ne tarde pas à s’en mordre les doigts. Habitué du banc ou de l’infirmerie, seulement 17 fois titulaire, le milieu de terrain perd sa place en sélection.

13 minutes de jeu depuis son arrivée

Relégué dans la hiérarchie par Andrea Pirlo, barré par Aaron Ramsey, Winston McKennie, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot et même Danilo, Arthur Melo doit se faire opérer de la jambe droite à l’intersaison. Il rate la reprise sous les ordres de Massimiliano Allegri, qui ne lui offre sa chance qu’en deuxième partie de saison. Titulaire au mois de mars, avec des résultats probants pour son équipe, il est miraculeusement rappelé en sélection par Tite, mais reste pourtant derrière Denis Zakaria et Manuel Locatelli dans les plans de son entraîneur de club. Sa fin de saison 2021-2022 est marquée par une nouvelle blessure. L’été arrive et la Juventus veut dégraisser son entrejeu. L’intermittent brésilien est alors annoncé sur les tablettes de plusieurs écuries en quête d’un coup à moindre coût. L’Inter, Arsenal, l’OL et Valence se positionnent, mais c’est Liverpool qui annonce son arrivée le 1er septembre.

En quête de renfort au milieu de terrain, suite aux défections de Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita, et après un début de championnat poussif, c’est Jürgen Klopp qui valide ce transfert. Mais le technicien allemand déchante rapidement. Prêté pour la saison pour 3,4 millions d’euros par la Juventus, le Brésilien arrive plein d’ambition : «je suis vraiment, vraiment heureux d’être ici avec ce superbe maillot avec ce célèbre badge qui représente tant dans le football mondial, c’est un rêve». À ce moment-là, il ne le sait pas encore mais son entrée face au Napoli, le 7 septembre, sera son seul fait d’armes avec l’équipe première. 13 minutes de jeu lors d’une cinglante défaite des Reds (4-1) et le voilà, trois semaines après avoir posé le pied sur les bords de la Mersey, relégué en équipe réserve ! Raison officielle : un manque de condition physique.

Liverpool ne paiera pas 37 millions d’euros !

Oui mais voilà, 4 mois après avoir disputé ses seules minutes avec Liverpool, le Brésilien a disparu des radars. La raison ? Une déchirure au quadriceps, contractée début octobre à l’entraînement et une opération dans la foulée. Si la trêve, liée à la Coupe du Monde au Qatar, a pu jouer en sa faveur, Arthur Melo est plus que jamais sur le départ. Il faut dire que Liverpool devra s’acquitter de la coquette somme de 37 millions d’euros s’il souhaite lever son option d’achat en juin prochain. La presse britannique, le Daily Mail en tête, l’annonce aujourd’hui sans sourciller : les Reds ne paieront pas. Arthur Melo va donc quitter Liverpool à la fin de la saison. Il lui restera alors deux ans de contrat à Turin. Un prêt désastreux et une incapacité à rebondir après une première saison très réussie au Barça, il y a maintenant 4 ans. Le retour d’Arthur sur les pelouses est prévu fin janvier. 4 mois pour inverser la tendance ? Cela semble peu probable. Même si une nouvelle année amène son lot de bonnes résolutions.

En attendant, cette descente aux enfers, le joueur l’a encaissé avec violence. Début janvier, Arthur a tiré un bilan de l’année écoulée sur Instagram. Et le moins que l’on puisse dire c’est que 2022 a été une année noire pour lui. «2022, l’année la plus difficile de ma vie ! Une année de football compliquée, avec de nombreuses blessures, de nombreuses critiques que j’ai dû écouter en silence, sans au moins avoir l’occasion d’exposer la vérité, de ce qui se passait vraiment, de nombreuses nuits blanches à cause de la douleur physique, de nombreux jours à l’hôpital, l’angoisse d’attendre le rapport médical en espérant que ce n’était pas quelque chose qui pourrait m’empêcher de faire ce que j’aime le plus, jouer au football». Malgré ça, et malgré les intentions de Liverpool, celui-ci reste optimiste : «je dois simplement remercier l’année 2022, pour tout ce que j’ai appris, une année difficile, une phase difficile. Mais c’est une année qui m’a appris beaucoup de choses et que je porterai dans les prochaines années de ma vie. Merci 2022 et place à 2023 ! Soyez forts, ayez la foi,» a-t-il conclu.