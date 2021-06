Amical : l'Espagne et le Portugal dos à dos

Dans une semaine exactement, l'Euro 2020 aura déjà débuté avec la première rencontre de ce Championnat d'Europe entre la Turquie et l'Italie. Mais en attendant, les amateurs de ballon rond avaient droit à un match XXL ce vendredi soir au Wanda Metropolitano de Madrid puisque l'Espagne, nouvelle sélection d'Aymeric Laporte, et le Portugal croisaient le fer. Forcément, l'équipe de France de Didier Deschamps avait un œil sur cette rencontre et les mouvements portugais puisque la Seleção das Quinas figure dans son groupe au Championnat d'Europe. D'ailleurs, Fernando Santos mettait en place un 4-3-3 ce soir avec sa star Cristiano Ronaldo en pointe épaulée par Joao Félix et Diogo Jota. Côté espagnol, l'ancien défenseur français Laporte était titulaire dans le 4-3-3 de Luis Enrique. Dans un match où une réelle bataille pouvait être attendue, la Roja prenait possession du ballon face à des Portugais peu pressants. Les Espagnols créaient d'ailleurs le danger en premier avec cette occasion et cette intervention de Pepe (10e). CR7 et les siens avaient du mal à sortir mais sur une opportunité, Fonte pensait ouvrir la marque. Mais son coup de tête était refusé pour une faute (23e).

La suite après cette publicité

La réponse espagnole ne tardait pas. Ferran Torres tentait aussi sa chance avec un coup de casque. A côté (27e). La première période était loin d'être emballante et tout le monde regagnait les vestiaires avec un score nul et vierge. Après la pause, on espérait donc voir un meilleur visage de la part des hommes de Fernando Santos mais les locaux dominaient toujours. La preuve avec ce tir de Morata sur Rui Patricio (50e), avant une double occasion pour l'avant-centre de 28 ans (54e). Il y avait de plus en plus le feu dans la surface portugaise, et le Parisien Sarabia manquait complètement le cadre avant l'heure de jeu (58e)... Voyant son équipe dans le dur, Santos enchaînait les remplacements et Diogo Jota offrait une frayeur aux supporters espagnols de la tête (60e). Dès lors, le rythme retombait et la Roja offrait de belles séquences de conservation, sans toutefois inquiéter le Portugal. Jusqu'à ce coup-franc vicieux de Koke finalement sorti par Rui Patricio (88e), et ce tir sur la barre transversale de Morata (90e+1). Le tableau d'affichage n'évoluait donc jamais et les deux équipes se quittaient dos à dos (0-0). Prochain rendez-vous amical pour l'Espagne mardi face à la Lituanie, alors que le Portugal défiera Israël le lendemain, le mercredi.