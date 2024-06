Euro 2024 : Phil Foden va réintégrer l’équipe d’Angleterre

Qualifiée malgré un niveau de jeu peu séduisant, l’Angleterre sera bel et bien au rendez-vous des huitièmes de finale de l’Euro 2024 et affrontera la Slovaquie, dimanche (18h). Alors que les Three Lions seront attendus au tournant face aux Slovaques à la Veltins Arena de Gelsenkirchen, la sélection britannique s’apprête à enregistrer une bonne nouvelle avec le retour de Phil Foden.

Comme indiqué par la presse britannique, le joueur de Manchester City avait été contraint de quitter temporairement le rassemblement pour assister à la naissance de son troisième enfant. Selon L’Equipe, l’ailier de 24 ans est attendu à Blankenhain, le camp de base anglais, et prendra part à l’entraînement vendredi.