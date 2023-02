OL : le Rayo Vallecano donne les raisons de l’échec Pathé Ciss

La suite après cette publicité

Mardi soir, dans les derniers instants du mercato, l’OL a tenté le tout pour le tout pour Pathé Ciss, le milieu de terrain sénégalais du Rayo Vallecano. Les Rhodaniens avaient même un accord avec le joueur et le Rayo Vallecano mais finalement le deal a capoté, provoquant la colère du joueur. Le président du club espagnol Raul Martin Presa avait tenu à se défendre quelques heures plus tard expliquant qu’il défendait les intérêts de son club.

Il a cette fois-ci donné quelques détails sur les coulisses de cet échec à l’Équipe. Le média français avait notamment dévoilé une grosse altercation entre le joueur et le président après le transfert avorté. « La première offre de 4 M€ de Lyon, pour Pathé Ciss, nous est parvenue à 19 heures. On ne pouvait pas vendre à ce prix-là un joueur très important pour nous et qui a pris de la valeur après sa Coupe du monde. On a commencé à négocier aux alentours de 22 heures et on est finalement tombés d’accord sur un transfert de 7 M€ + 5 de bonus, à 22 h 45. Mais comme le marché français ferme une heure avant toute l’Europe, à 23 heures au lieu de minuit, on n’a pas eu le temps suffisant pour envoyer les documents au système français. Même si on a essayé. Il n’y a jamais eu d’altercation, d’insultes ni l’intervention de membres de la sécurité entre le joueur et moi.»

