Lorient : tout le monde a peur pour le maintien !

Après un mercato d’hiver animé à l’issue duquel plusieurs recrues de poids avaient rejoint la Bretagne, on pensait que le maintien pouvait être clairement envisageable pour des Lorientais méconnaissables en première partie de saison. 17es au soir de la 17e journée de Ligue 1, les coéquipiers de Tiémoué Bakayoko ont été boostés par les arrivées de Mohamed Bamba, Imran Louza et Panos Katseris. Avec ces nouvelles têtes d’affiche, Lorient a glané quatre de leurs sept matches au retour de la trêve hivernale. Mais après trois matches sans victoire, ce Montpellier - Lorient, c’était forcément le match à ne pas perdre pour les Lorientais ce dimanche en vue du maintien. En position de barragiste avant la rencontre, les Merlus pouvaient revenir à hauteur de Montpellier et se sortir de la zone rouge avec une victoire.

Mais après une première période équilibrée, les Bretons ont sombré face aux Héraultais (2-0). Lorient possède toujours deux points de retard sur Nantes (avec un match de retard), premier non-relégable, alors que Metz est toujours dans le coup avec trois petits points de retard. Une situation délicate que ne cache pas Yvon Mvogo, le gardien de l’équipe lorientaise : «L’impression que plus ça va, plus c’est pire. On n’apprend pas de nos erreurs. (…) Malheureusement, ce sont des erreurs individuelles qui nous tuent aujourd’hui. Ça va être compliqué (de se maintenir), mais il faut y croire. Il faut prendre chaque match comme une finale. Si on arrive à concrétiser devant et faire moins d’erreurs, ça ira » a-t-il confié au micro de Prime Vidéo.

Régis Le Bris est inquiet pour le maintien !

Outre ce coup de gueule logique du portier suisse, on sent que la panique est présente à bord du navire breton. Désemparés et incapables de trouver les ressources techniques et mentales face à un concurrent direct pour le maintien, les pensionnaires du Moustoir n’ont clairement pas rassuré ce dimanche. Et être mauvais face à des concurrents directs, c’est devenu une marque de fabrique inquiétante chez les Merlus. En ne prenant aucun point sur six possibles face à Nantes et Montpellier, ces derniers n’en ont pris qu’un sur six face au Havre. Peu rassurant dans une course au maintien qui s’annonce serrée jusqu’à la fin. Une autre donnée inquiète : le manque d’efficacité offensive. Alors que Lorient avait impressionné ces derniers temps face au but, le collectif lorientais ne trouve plus les ressorts offensifs à l’instar d’un Mohamed Bamba tonitruant pour ses débuts mais qui est rentré dans le rang depuis. Cette même carence a été pointée du doigt par Régis Le Bris, le coach breton, à l’issue de la rencontre en conférence de presse : «on a fait une bonne première période. On a eu l’impression de bien la maîtriser, avec le bémol de ne pas concrétiser quelques fois sur une passe, quelques fois sur un centre, d’autres fois sur la détermination pour marquer. Mon énorme regret est de ne pas pousser le ballon au fond, d’une manière ou une autre. Cela ressemble au match face à Brest (défaite 0-1 au Moustoir).»

Dès lors, la fin de saison s’apprête à être dure dans les têtes lorientaises. Barragistes, les hommes en orange n’ont plus le droit à l’erreur. Et même si la crainte est clairement présente dans les rangs bretons, Régis Le Bris veut s’appuyer sur les maintiens passés malgré son inquiétude : «c’est frustrant. On a une équipe encore juvénile. On doit apprendre vite. Car la réalité de la compétition, avec ses enjeux, est de marquer des buts, et d’éviter des erreurs sur les projections adverses. Personne n’aurait rien dit s’il y avait eu 1-1 aujourd’hui. Je suis inquiet pour le maintien comme tout le monde. On mesure notre responsabilité. On l’a déjà fait par le passé. On a six matches, on a six opportunités de le faire. On a déjà gagné devant Paris. On a réussi de bons résultats devant les autres équipes que nous allons jouer. Tout est possible car nous l’avons déjà fait.» Avec trois défaites consécutives désormais, les Lorientais auront de nouveau un déplacement difficile la semaine prochaine en se déplaçant à Nice.