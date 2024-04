L1 : Lorient chute à Montpellier, Nice encore freiné, Toulouse et Strasbourg se neutralisent

Après la victoire spectaculaire du Stade Brestois face à Metz (4-3), la 28e journée de Ligue 1 se poursuivait avec le traditionnel multiplex de 15 heures. Dos au mur au coup d’envoi, le FC Lorient, 16e et barragiste, se déplaçait sur la pelouse de Montpellier, treizième et toujours à la lutte pour se maintenir dans l’élite. Dominateurs au cours du premier acte, les Merlus pensaient même ouvrir le score sur pénalty dès la 7e minute mais celui-ci était annulé. De quoi faire (une nouvelle fois) réagir Loïc Féry, le président lorientais, ne manquant pas d’afficher son incompréhension sur les réseaux sociaux. Un scénario qui allait d’ailleurs s’avérer cruel pour les visiteurs puisqu’au retour des vestiaires, les Montpelliérains prenaient l’avantage sur pénalty… Sanctionné après une charge sur Nordin, Adjei voyait alors Savanier tromper Mvogo avec l’aide du poteau (1-0, 54e). Libérés par cette ouverture du score, les Héraultais repartaient à l’attaque et Khazri était, lui, tout proche du break mais sa tentative était repoussée par le portier lorientais (62e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Montpellier 32 28 -5 8 9 11 35 40 16 Lorient 26 28 -17 6 8 14 35 52

Dans la foulée, l’ancien attaquant de l’ASSE trouvait le poteau opposé de Mvogo sur une belle frappe enroulée (67e). En fin de match, les troupes de Michel Der Zakarian parvenaient finalemen à creuser l’écart grâce à Karamoh (2-0, 90+1e). Une victoire (2-0) ô combien précieuse dans la lutte pour le maintien. Dans les autres matches de l’après-midi, l’OGC Nice a confirmé sa mauvaise passe en terres rémoises. Défaits à six reprises lors de leur huit derniers matches toutes compétitions confondues, les Aiglons n’ont, en effet, jamais trouvé la faille face au bloc rémois. Malgré plusieurs situations concrètes, les hommes de Francesco Farioli butait sur Diouf ou se sabordaient, à l’instar de cet incroyable manqué de Boga, pourtant seul face au but complètement vide (39e). En seconde période le rythme retombait et le score restait logiquement vierge (0-0). Enfin, Toulouse a concédé le nul (0-0) face à Strasbourg au terme d’une rencontre où les deux formations auront surtout fait preuve d’une maladresse certaine face au but. Au classement, Nice remonte à la 5e place alors que Reims passe devant l’OM. En bas de tableau, le MHSC reste au 13e rang mais revient à un petit point de Strasbourg et Toulouse, 12e et 11e. Enfin, Lorient stagne à une dangereuse 16e place…

Les résultats de 15 heures

Montpellier 2-0 Lorient : Savanier (54e, sp) et Karamoh (90+1e)

Reims 0-0 Nice

Toulouse 0-0 Strasbourg