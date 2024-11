Vidéo : le sélectionneur du Mexique termine le crâne en sang après un jet de projectile

Images chocs au Honduras. Dans la nuit de vendredi à samedi, le Mexique se rendait au Honduras pour le compte de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Battus sur le terrain par les Honduriens (2-0), grâce à un doublé de Luis Palma, les Mexicains ont été frappés par un incident extrasportif. Victime de jet de projectiles, Javier Aguirre, le sélectionneur du Mexique a été touché à la tête et s’est mis à saigner abondamment au milieu de la pelouse, mais a continué à saluer tous les acteurs du match comme si de rien n’était.

L’homme de 65 ans ne s’est d’ailleurs pas formalisé après cet incident. «Ce n’est rien, c’est du football. Le match a été propre, disputé, et ils (Honduras) méritent leur victoire. Quant à ce qui s’est passé ensuite, ce n’est pas important», a déclaré Aguirre après la rencontre. Tandis que son homologue hondurien, Reinaldo Rueda s’est scandalisé de cette situation. «Je suis triste pour ce qui est arrivé. Cela ne devrait jamais arriver, ni ici, ni dans aucun stade. Aguirre est un être humain, et cela aurait pu être moi. Nous présentons nos excuses au Mexique et à son peuple», s’est attristé le natif de Cali.