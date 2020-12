Eibar - Real Madrid : les compositions sont là

La 14e journée de Liga offre un duel entre Eibar et le Real Madrid. A domicile, le club basque s'organise dans un 4-4-2 avec Marko Dmitrović comme dernier rempart devant Alejandro Pozo, Anaitz Arbilla, Pedro Bigas et Kevin Rodrigues. Eduardo Expósito est épaulé dans l'entrejeu par Papa Kouly Diop tandis que Takashi Inui et Bryan Gil prennent les couloirs. Kike Garcia évolue en pointe aux côtés de Yoshinori Muto.

La suite après cette publicité

De son côté, le Real Madrid s'appuie sur les hommes en forme avec Thibaut Courtois dans les cages. Le Belge peut compter sur Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy en défense. Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos sont associés au milieu du terrain. Enfin, Lucas Vazquez, Karim Benzema et Rodrygo Goes constituent le trio d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Eibar : Dmitrovic - Pozo, Arbilla, Bigas, Rodrigues - Inui, Diop, Exposito, Gil - Kike, Muto

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Vazquez, Benzema, Rodrygo