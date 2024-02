Bologne : Thiago Motta a déjà refusé un grand club

Alors qu’il réalise une très belle saison avec Bologne, Thiago Motta est certainement l’un des entraîneurs les plus demandés et courtisés du marché. Ses adieux à Bologne en fin de saison semblent déjà acquis et de nombreux clubs, italiens et étrangers, l’ont dans leur ligne de mire. Parmi eux, il y a aussi le Napoli qui, avant même de pouvoir entamer les négociations, a été brusquement arrêté par l’agent du joueur, Dario Canovi, qui est revenu sur cette rumeur sur la radio Kiss Kiss Napoli :

«Thiago Motta ne connaît pas encore son avenir, mais il ne sera certainement pas à Naples. L’entraîneur de Bologne ne viendrait pas à Naples même si De Laurentiis lui achetait Zirkzee et Calafiori, il a d’autres projets pour son avenir», a déclaré l’agent de l’ancien milieu du Paris Saint-Germain. Nul doute que Motta risque d’attirer de grandes écuries dans les prochaines semaines, alors que son contrat prendra fin.