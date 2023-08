Le PSG a changé de stratégie pour Marco Verratti

La suite après cette publicité

Il n’y a plus d’intouchables au PSG. Durant plusieurs années, le club de la capitale a réservé un traitement particulier à certaines stars de l’équipe, estimant qu’elles étaient essentielles et indispensables. Mais tout cela est terminé. Plus personne n’est intouchable dans la capitale. Pas même Kylian Mbappé (24 ans). Le Français, qui refuse d’étendre son bail au-delà de juin 2024, a été écarté de la tournée estivale en Asie. Neymar, lui, ne sera pas retenu si une proposition intéressante arrive.

Même chose pour Marco Verratti. Arrivé de Pescara en 2012, le Petit Hibou est passé de grand espoir à taulier du vestiaire. Année après année, le PSG a avancé main dans la main avec lui, en prolongeant régulièrement son contrat. Mais cet été 2023, la porte est ouverte en grand pour l’international italien. Ses prestations comme son hygiène de vie et son comportement sur le terrain lors des matchs importants sont pointés du doigt. De son côté, le milieu de poche a très mal pris les critiques à son égard, notamment de la part des supporters.

Paris a fixé un prix moins important

Pour toutes ces raisons, un départ est envisagé par toutes les parties. Rapidement, l’Atlético de Madrid a manifesté son intérêt. Mais les Colchoneros ont vite été devancés par Al-Hilal. Le club saoudien a offert 3 ans de contrat et un salaire annuel de 52 millions d’euros à Verratti. D’accord avec Al-Hilal, le joueur, qui n’a pas joué en amical, attend que Paris en fasse de même, après avoir refusé une première offre de 30 millions d’euros. La Gazzetta dello Sport a expliqué que les Franciliens attendent un chèque de 80 millions d’euros pour leur joueur.

Entre-temps, un nouveau prétendant est entré en piste. Il s’agit d’Al-Ahli. Le club a entamé les discussions avec le PSG. Il faudra aussi convaincre Marco Verratti, qui a une préférence pour Al-Hilal d’après RMC Sport. Le média français précise d’ailleurs que les champions de France, qui jouent donc sur deux tableaux en discutant avec les deux clubs, réclament entre 50 et 60 millions d’euros pour leur joueur. C’est bien moins que ce qu’ils voulaient au départ, soit 80 millions d’euros. Si Luis Campos est aux manettes de ce deal, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui tranchera selon les divers médias.