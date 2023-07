Al-Hilal, PSG : l’opération Marco Verratti va coûter 236 M€

La suite après cette publicité

Al-Hilal veut faire ses courses au PSG. Il y a quelques semaines, l’écurie saoudienne a fait tout son possible pour recruter Lionel Messi, qui était encore Parisien, et répondre ainsi à Al Nassr, qui a mis la main sur Cristiano Ronaldo. Malgré une proposition absolument dingue de 500 millions d’euros par saison, l’Argentin de 36 ans a refusé et a rejoint ensuite l’Inter Miami. Bien décidé à recruter une superstar, Al-Hilal continue son opération séduction. Cette semaine, le club de Saudi Pro League a rapidement dégainé une offre de 300 millions d’euros pour s’attacher les services de Kylian Mbappé.

L’attaquant de 24 ans va être placé sur le marché après avoir refusé de prolonger au-delà de juin 2024. Paris a donc dit oui à cette belle offre. Présents hier à Paris dans le cadre du deal Malcom (il passait sa visite médicale, ndlr), les émissaires saoudiens, qui ont été autorisés à discuter avec le joueur par le PSG, ont souhaité rencontrer le clan KM7. Mais ce dernier a été clair puisqu’il a refusé leur proposition et un salaire de 700 millions d’euros. En revanche, les discussions ont été bien plus positives avec Marco Verratti (30 ans).

À lire

Le PSG a lancé une offre pour Rasmus Højlund

Verratti triplera son salaire

Hier, plusieurs médias ont annoncé que l’international italien était bien parti pour signer au sein du club de Riyad. Ils évoquaient un contrat de trois ans ainsi qu’un salaire de 20 millions d’euros nets par saison. Ils ont aussi précisé que les pensionnaires du Parc des Princes souhaitaient au moins 30 millions d’euros pour le milieu de terrain de poche, également courtisé par l’Atlético de Madrid. Mais les chiffres sont bien différents à en croire les informations dévoilées ce jeudi par la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures. La publication au papier rose explique que le joueur a été approché depuis la mi-mai.

La suite après cette publicité

Les Saoudiens ont flairé le bon coup en voyant que le Petit Hibou était un peu plus contesté dans la capitale. Le joueur est très tenté à l’idée de clore son chapitre parisien et d’aller relever un nouveau défi. Les discussions sont donc entamées entre les diverses parties. Concernant le joueur, il signerait bien un contrat de trois ans. En revanche, son salaire serait de 52 millions d’euros, soit 156 millions d’euros pour trois ans. Il triplerait son salaire actuel assure la GdS. Concernant le PSG, Luis Campos mène les négociations. Mais c’est Nasser Al-Khelaïfi qui tranchera dans la dernière ligne droite. Selon le média italien, Paris attend au moins 80 millions d’euros pour son joueur. Entre son salaire et les indemnités de transfert, l’opération globale coûtera au moins 236 millions d’euros.