Strasbourg a abandonné le dossier Maxime Gonalons

Depuis son départ de l'Olympique Lyonnais à l'été 2017, Maxime Gonalons (31 ans), connaît des difficultés dans sa carrière. Son passage à l'AS Roma a été un échec et les blessures ne l'ont pas épargné lors de son prêt au Séville FC. Désormais prêté à Grenade, il y a retrouvé de la continuité et du temps de jeu avec 25 matches disputés pour 1 but et 1 passe décisive. S'il va faire son retour cet été à l'AS Roma ce sera sûrement pour repartir immédiatement. Comme le révèle Alsas'Sport, le joueur a été proposé en Ligue 1 par son agent Fred Guerra.

Le Racing Club de Strasbourg a étudié le dossier mais si son prix de 3 millions d'euros ne sera pas vraiment un problème, le club coaché par Thierry Laurey a tiqué sur le salaire de l'ancien Lyonnais. Estimé entre 270.000 et 290.000 euros bruts par mois, celui-ci aurait refroidi le club alsacien qui n'ira vraisemblablement pas plus loin.