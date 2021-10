Qualif. CdM 2022 : record de victoires consécutives pour l’Australie

L’Australie s’est imposée 3-1 face à Oman ce jeudi. Avec ce succès, les Australiens ont remporté leur 11e victoire consécutive en qualification pour la Coupe du Monde. Un record, puisqu’ils dépassent ainsi le Mexique (2006), l’Espagne (2010) et l’Allemagne (2018) qui avaient tous obtenu 10 victoires d’affilée, huit lors de la phase de qualification précédente et trois dans celle-ci.

Graham Arnold, sélectionneur de l’Australie, a tenu à souligner « l’exploit » que représente cette série de victoires, « surtout quand on joue 10 des 11 matchs à l'extérieur. (...) Mais pour moi, tout ce qui compte, c'est d'aller au Japon (mardi), de se préparer pour le Japon au Japon et d'atteindre la 12e (victoire) », rapporte la FIFA sur son site. Les Australiens sont actuellement premiers de leur groupe avec neuf points, à égalité avec l’Arabie Saoudite.

