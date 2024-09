PSG : un député mis en examen pour trafic d’influence

Ces dernières années, le PSG est englué dans de nombreuses polémiques et elles ne sont pas toujours sportives. Ce jeudi soir, le quotidien L’Équipe fait de lourdes révélations autour d’un certain Hugues Renson, député LREM de 2017 à 2022 et ancien vice-président de l’Assemblée Nationale. Ce dernier a été mis en examen pour trafic d’influence. En effet, il est soupçonné d’avoir rendu des services au PSG et d’avoir demandé des places dans le carré VIP du Parc des Princes, des avantages pour ses enfants (dont notamment une place d’escort kids le jour de la présentation de Neymar) mais aussi et surtout un emploi au club. D’après le journal français, le député est intervenu plusieurs fois pour aider à l’obtention d’un visa pour la Chine pour un personnel du PSG, pour influer sur le calendrier du Championnat de Ligue 1 et la jauge spectateurs en pleine pandémie de Covid-19, ou encore pour faciliter des procédures administratives à la demande de Jean-Martial Ribes, l’ancien directeur de la communication du PSG.

Selon les indiscrétions de L’Équipe, dans le dossier Neymar, les magistrats soupçonnent également le PSG d’avoir sollicité Hugues Renson pour obtenir des avantages fiscaux sur l’acquisition du Brésilien. Les enquêteurs ont d’ailleurs trouvé des conversations téléphoniques d’Hugues Renson avec Gérald Darmanin (ministre des Comptes publics à l’époque) qui vont dans ce sens. Le député a aussi bien récupéré des places pour des matches du PSG et a même été contacté à l’époque par Gabriel Attal pour en récupérer. Renson est aussi intervenu à l’époque pour annuler l’arrêté interdisant le port du maillot du PSG dans les rues de Marseille (en 2020). Il avait également régulièrement interrogé Jean-Martial Ribes, ex-directeur communication du PSG, pour savoir s’il avait le droit ou non de se positionner contre la SuperLeague ou de réagir aux rumeurs de départ de Mbappé. Enfin, à de très nombreuses reprises, il a demandé un poste au sein du PSG, proposant ses services régulièrement et allant même jusqu’à contacter Nasser Al-Khelaïfi pour ça. Mais cela n’aboutira jamais malgré une réunion dans ce sens. Des révélations qui risquent de faire parler.