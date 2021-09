FC Barcelone : l'agent de Ronald Koeman stigmatise le comportement de Joan Laporta

Voici un documentaire qui devrait provoquer des dommages collatéraux au FC Barcelone. La télévision néerlandaise a en effet diffusé un documentaire intitulé « Força Koeman » révélant notamment les échanges au début de l'été entre l'agent de Ronald Koeman, Rob Jansen et le président des Blaugranas Joan Laporta. On y découvre ainsi le discours pour le moins nébuleux de Laporta sur l'avenir de son technicien. Troisième du dernier exercice de Liga, le Barça en pleine reconstruction glanait également la Coupe du Roi en parallèle.

La suite après cette publicité

Un bilan visiblement insuffisant pour l'homme fort du club catalan qui s'en émeut auprès de Koeman lors d'une discussion à bâtons rompus. Des échanges révélés par l'ancien sélectionneur des Pays-Bas dans ce documentaire. « Nous nous étions toujours bien entendus. Et puis le président me dit : J'ai encore des doutes. Nous avons besoin de plus de temps et nous chercherons d'autres options pour le poste d'entraîneur. Nous ne pouvons rien dire d'autre, » a ainsi confié Koeman en dévoilant le contenu de la conversation avec son président. Irrité, l'ancien manager d'Everton s'offusque à juste titre des multiples atermoiements présidentiels à son égard. Des propos corroborés par son agent Rob Jansen qui s'est permis d'en rajouter une couche.

Les agissements douteux de Joan Laporta passent mal

« Laporta a dit qu'il avait besoin de deux ou trois semaines pour trouver un nouveau candidat. Et s'il ne pouvait pas en trouver un, alors Ronald pourrait continuer sur le banc. » Un discours ubuesque qui passe mal pour le représentant du coach néerlandais. Ce dernier explique d'ailleurs qu'il n'a plus adressé la parole à Laporta depuis cette fameuse discussion. « C'était une décision folle, basée sur rien. Basée uniquement sur des sentiments. Je n'ai plus parlé à Laporta après. Mais heureusement, les gens autour de lui ont aidé Koeman à rester. Alors, le président s'est affiché devant les médias en disant qu'ils continueraient ensemble, qu'ils étaient amis. C'est l'hypocrisie du sport de haut niveau, » a ainsi lâché Jansen visiblement vexé de la tournure prise par les événements.

Dans l'expectative pendant plusieurs jours avant la décision finale de son président, Ronald Koeman a essayé tant bien que mal de maintenir le cap en attendant que le couperet tombe. « Le président est le président. Il est là pour prendre des décisions. Je lui ai dit de me dire si je n'étais pas assez bon à ses yeux pour entraîner l'équipe, que nous mettions fin à cette histoire. Je lui ai dit de ne pas me laisser dans cette incertitude en me disant qu'il fallait attendre le temps qu'une autre solution soit trouvée, » a ainsi confié le coach du Barça. Quelques jours plus tard, sans aucune option viable, Joan Laporta annonçait que Ronald Koeman honorerait sa dernière année de contrat sur le banc du FC Barcelone. Un triste feuilleton qui a indéniablement laissé des traces entre les deux hommes...