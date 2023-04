Burak Yilmaz prend la défense de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Christophe Galtier dans la tourmente. L’ancien coach de Nice est accusé de racisme dans un e-mail révélé ce mardi par RMC. Depuis, la polémique enfle de toute part. Ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi a d’abord demandé à son entourage de mener son enquête sur ces révélations. Le clan de l’actuel entraîneur du PSG est sorti aussi du silence via son avocat. Une affaire qui prend de grandes proportions, car même Burak Yilmaz, ancien joueur de Galtier à Lille, s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

« J’ai lu les nouvelles aujourd’hui et j’ai senti que je me devais de dire quelque chose. J’ai travaillé avec Galtier et je n’ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C’est un entraîneur fantastique autant qu’une personne fantastique. » Pour rappel, le tacticien 56 ans est actuellement sous protection après avoir reçu des menaces de mort.

À lire

PSG : Nasser Al-Khelaïfi lance une enquête contre Christophe Galtier