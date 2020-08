Henrikh Mkhitaryan quitte Arsenal pour la Roma

Auteur de 9 buts et de 6 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière avec la Roma où il était prêté par Arsenal, Henrikh Mkhitaryan (31 ans) revient à la Louve. Le milieu offensif a rompu son contrat avec les Gunners avant de filer en Italie.

Il avait rejoint Arsenal en janvier 2018 en provenance de Manchester United mais il n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer définitivement. L'international arménien (86 sélections, 29 buts) va tenter de redonner un coup de boost à sa carrière qui tourne un peu au ralenti depuis quelques saisons.

Thank you, @HenrikhMkh



And good luck with @ASRomaEN 👊