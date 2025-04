PSG : la déclaration remarquée d’Achraf Hakimi après la victoire contre Arsenal

Ce mardi soir, le PSG a fait un premier pas vers la qualification en finale de la Ligue des champions en s’imposant 1-0 face à Arsenal lors du match aller. Les Parisiens ont ouvert le score très tôt grâce à Ousmane Dembélé et ont su conserver l’avantage jusqu’à la fin. Après la rencontre, Achraf Hakimi s’est présenté au micro de la CBS et a été questionné sur la force collective du PSG. Et le Marocain estime que cette saison, tous les joueurs font les efforts…

La suite après cette publicité

«Toute l’équipe fait un travail extraordinaire. Je me sens bien dans cette équipe. On a une grosse confiance en nous et on doit continuer comme ça. Je crois que notre plus grande chance, c’est qu’on est une vraie équipe. Tous les joueurs, ceux qui jouent comme ceux qui ne jouent pas, travaillent pour les autres, courent pour les autres. On est comme une famille. Avant, c’était différent. On avait des grandes stars, des grands noms, mais c’était différent. Je pense que le coach fait un gros travail depuis qu’il est là. Et ça se ressent dans la manière dont on joue. »