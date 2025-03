Strasbourg, EdF Espoirs : le grand objectif de Dilane Bakwa

Co-meilleur passeur de Ligue 1 avec 9 offrandes comme Rayan Cherki, Dilane Bakwa est en pleine confirmation cette saison. Le Strasbourgeois a su s’affirmer comme un élément indispensable du onze de Liam Rosenior, et ses performances lui ont même ouvert les portes de l’équipe de France Espoirs au mois de septembre. Désormais, l’ailier droit de 22 ans espère transformer l’essai et participer à l’Euro prévu cet été (11 au 28 juin 2025 en Slovaquie), l’un de ses grands objectifs.

Cette période-là (sans être appelé dans les catégories de jeunes de l’équipe de France après avoir connu les U16 et U17, ndlr) m’a permis de grandir, m’a permis d’apprendre sur mon football, sur moi-même. J’ai pu me reconcentrer sur moi-même, savoir ce que je voulais faire, où je voulais aller, retrace l’ancien Bordelais dans un entretien pour Onze Mondial. Aujourd’hui, ça m’a permis d’atteindre l’équipe de France espoirs et j’en suis content. Ce qu’on peut attendre de l’équipe de France Espoirs et de moi à l’Euro ? Déjà, j’espère être sectionné en équipe de France espoirs. C’est une chance d’être appelé en sélection, de représenter son pays, c’est l’opportunité de donner de l’amour aux Français et au football français. J’espère qu’on ira le plus loin possible tout en étant sur la continuité des Jeux Olympiques.