Lille : José Fonte, proposé, intéresse Valence

En fin de contrat l’année prochaine et alors qu’il a désormais tout vécu à Lille avec ce titre de champion de France cette saison, José Fonte (37 ans) pourrait être amené à quitter le nord de la France cet été. L’expérimenté défenseur portugais intéresse Valence et son nouvel entraîneur José Bordalas.

D’après les informations de La Grada de Radioesport et comme le rapporte El Desmarque, le joueur a été proposé au board du club espagnol récemment mais les Chés préféreraient attendre avant de se positionner réellement car ces derniers préféreraient viser un profil plus jeune, plus taillé pour l’avenir. Mais la piste menant au défenseur lillois reste une possibilité.