Équipe de France : tout réussit à Bradley Barcola

C’est ce que l’on appelle un choix de carrière très pertinent. Et l’année dernière, ce n’était pas gagné. Il y a un an maintenant, Bradley Barcola décidait de forcer son départ de l’OL. Formé dans le club rhodanien, l’ailier de 19 ans avait l’opportunité de rejoindre le PSG. Et alors que l’OL ne comptait pas spécialement le vendre, le joueur a insisté et a fini par rejoindre les rangs de Luis Enrique qui le désirait ardemment. Un choix osé pour la suite de sa jeune carrière surtout dans un club avec une forte concurrence.

Avec Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Asensio, Ramos voire Kang-in Lee, Barcola avait de quoi s’inquiéter. Et beaucoup craignaient que ce transfert ne freine sa progression. Pourtant, le natif de Villeurbanne a bluffé son monde et s’est, doucement, mais sûrement, imposé comme un élément essentiel de Luis Enrique. Le tacticien espagnol s’est beaucoup reposé sur lui et sur ses qualités de percussion. Et après un début de saison timide, Barcola est monté en puissance. Résultat, il a terminé la saison avec de belles statistiques (5 buts, 9 passes décisives en 39 matches). De quoi lui ouvrir les portes de l’équipe de France.

5 minutes et une passe décisive

Il y a deux semaines, Didier Deschamps annonçait sa liste pour l’Euro qui aura lieu en Allemagne. Le sélectionneur des Bleus décidait ainsi d’appeler Bradley Barcola qui sortait donc d’une saison pleine avec le PSG. Une très belle récompense pour lui. Ce mercredi soir, il a d’ailleurs connu sa toute première sélection. L’occasion pour lui de se montrer aux yeux de son sélectionneur et de marquer des points à quelques jours du début de la compétition. Et on peut dire que c’est réussi. S’il n’a joué que 10 minutes dans cette rencontre, l’ancien de l’OL s’est rapidement montré à son avantage et a même réussi à être décisif.

Quelques minutes après son entrée, sur l’une de ses premières accélérations, il délivrait une passe décisive pour son désormais ex-coéquipier au PSG Kylian Mbappé. Un petit exploit puisqu’il fallait remonter à 2017 pour voir un joueur délivrer une passe décisive pour sa première sélection (Benjamin Mendy à l’époque). Des débuts rêvés pour lui avec le maillot des Bleus. « C’est une fierté. J’attendais beaucoup ce match, pouvoir montrer ce que je sais faire. J’ai tout donné, je suis content. Ce maillot ? C’est vraiment une grande grande fierté. En plus mes parents sont là, c’est vraiment top», a-t-il confié après la rencontre. Barcola poursuit donc sa saison de rêve et pourrait avoir un rôle bien plus important que prévu pour la France à l’Euro.