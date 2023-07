Strasbourg : Marc Keller justifie le choix Patrick Vieira

Présent aux côtés de Patrick Vieira pour la conférence de présentation de l’ancien milieu d’Arsenal, Marc Keller, toujours président du club strasbourgeois malgré l’arrivée du consortium américain, BlueCo, à la tête du RCSA, a justifié le choix effectué pour succéder à Frédéric Antonetti sur le banc de Strasbourg. «Le profil de Patrick nous paraissait très intéressant. On a échangé d’abord en visio, puis à Strasbourg et ça a matché. On a senti un homme d’une grande qualité avec des valeurs qu’on aime ici. Il était aussi habité par une grande motivation», a ainsi lancé le dirigeant alsacien avant de faire le point sur le projet souhaité.

«Un nouveau cycle commence aussi avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Je suis très heureux d’accueillir Patrick Vieira. On cherchait un entraîneur avec une expérience de la Ligue 1, une expérience internationale et qui avait déjà travaillé avec des jeunes joueurs». Pour conclure, Keller a également apporté quelques précisions sur certains dossiers chauds du mercato. «On discute avec Alexander Djiku, on lui a fait une proposition pour le prolonger mais je ne sais pas si on va y arriver. Pour Dimitri (Liénard, ndlr), c’est différent. On lui a proposé une reconversion au club une fois sa carrière terminée. Le Racing ne l’oubliera pas». Le message est passé !

