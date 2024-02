HAC, Mathieu Bodmer : « je vais me poser avec le président pour discuter »

Directeur sportif du HAC depuis un an et demi, Mathieu Bodmer (41 ans) est l’un des grands artisans du renouveau normand. Onzième de Ligue 1, le promu havrais réalise, jusqu’à présent, une saison plus que convaincante pour son retour dans l’élite du football français. Un élan positif notamment expliqué par l’activité et l’ingéniosité des Ciel et Marine lors du dernier mercato estival. En attirant Mohamed Bayo, Daler Kuzyaev, qui a accepté de se confier dans nos colonnes pour raconter ses premiers pas dans la cité portuaire, ou encore Abdoulaye Touré pour ne citer qu’eux, le club doyen s’est forgé un collectif soudé et parfaitement dirigé par Luka Elsner, le technicien slovène de cette formation. Cet hiver, le HAC - toujours contraint par des finances limitées - s’est par ailleurs servi du marché pour ajuster son groupe. Dans cette optique, Nabil Alioui a rejoint la Turquie alors que les jeunes Kandet Diawara, Mohamed Koné et Issa Soumaré ont eux signé des prêts pour s’aguerrir et augmenter leur temps de jeu. De son côté, Nolan Mbemba a définitivement quitté le club pour rejoindre Grenoble. Des départs qui auraient d’ailleurs pu permettre au HAC de s’offrir Malang Sarr (25 ans) sur le gong.

Malheureusement pour Mathieu Bodmer et ses équipes, Chelsea en décidait autrement, refusant de s’entendre avec leur protégé sur les conditions de résiliation. Qu’importe. Avant de défier l’AS Monaco, troisième du championnat de France, une question se pose : Mathieu Bodmer poursuivra-t-il l’aventure en terres normandes ? Selon nos dernières informations, la tendance, pour l’heure, tend vers une prolongation. Contacté par nos soins, le directeur sportif de 41 ans, jusqu’à présent concentré sur le mercato hivernal des siens, nous a d’ailleurs avoué que tout ça n’était pas «une question d’argent» et qu’il allait «prochainement se poser avec le président (Jean-Michel Roussier, ndlr) pour discuter». S’il dispose d’ores et déjà d’une offre de prolongation dans les mains, l’ancien milieu de terrain du PSG souhaite surtout aborder le projet global du HAC au cours de cet échange et ne veut pas faire de son cas personnel un sujet. Est-ce que les Ciel et Marine peuvent viser plus haut ? Disposera-t-il, dans les mois à venir, d’une enveloppe plus importante pour manœuvrer sur le marché ? Autant de questions auxquelles les hautes sphères havraises devront apporter des réponses pour définitivement convaincre Mathieu Bodmer, en fin de contrat en juin prochain et convoité par d’autres clubs, de rester sur les bords de la Manche.