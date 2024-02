Le Havre : les coulisses surréalistes du deal avorté par Chelsea pour Malang Sarr !

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Chelsea et très peu utilisé par les Blues depuis son arrivée à Londres, Malang Sarr était sur le point de s’offrir un nouveau challenge lors de ce mercato hivernal. Séduit par le profil polyvalent du Tricolore de 25 ans - capable d’évoluer dans l’axe de la défense mais également dans un rôle de latéral gauche - Le Havre s’était ainsi positionné sur le natif de Nice comme nous vous le révélions. Tout proche de signer un très grand coup avant la deadline, le club de la cité portuaire a finalement vu le deal capoter dans les dernières minutes au terme d’un scénario aux multiples rebondissements. Récit des coulisses aussi surréalistes que malheureuses pour le joueur et l’actuel 11e de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Pourtant tombé d’accord avec l’ancien défenseur de l’OGC Nice ou encore Porto, le HAC s’est ainsi confronté au refus de Chelsea. Alors que le gaucher d’1m83 - qui devait trouver un arrangement financier avec la formation londonienne pour se libérer de ses 18 derniers mois de contrat - avait tout d’abord était autorisé à voyager au Havre pour finaliser le deal, l’opération a finalement pris une tournure complètement inattendue. Malgré une visite médicale d’ores et déjà passée avec les Ciel et Marine et un contrat de deux ans et demi signé par l’intéressé - qui aurait touché des émoluments dérisoires par rapport à ceux qu’il perçoit actuellement avec les Blues - Chelsea a tout bloqué.

À lire

Chelsea prête Armando Broja à Fulham

Le comportement des Blues ne passe pas au HAC…

Si les hautes sphères du 10e de Premier League avaient, dans un premier temps, trouvé un accord financier avec leur protégé, elles sont finalement revenues sur ce dernier. Après plusieurs heures de négociations et différents ajustements proposés (des baisses de rémunération sur l’accord financier trouvé initialement) - que le joueur a accepté à chaque fois - Chelsea décidait alors de ne pas envoyer les documents nécessaires pour officialiser définitivement l’opération. Un terrible coup de massue pour le HAC mais surtout pour Malang Sarr, dépité de cette issue dommageable. Toujours d’après nos indiscrétions, le club normand touchait pourtant au but dans ce dossier. À la manœuvre, Mathieu Bodmer, le directeur sportif de l’écurie havraise, avait ainsi convaincu le franco-sénégalais de poser ses valises en Seine-Maritime.

La suite après cette publicité

Profitant d’une complicité datant de leur expérience commune à l’OGC Nice - les deux hommes avaient joué ensemble sous le maillot des Aiglons - le dirigeant du HAC, finalement scandalisé par le comportement des Londoniens, pouvait logiquement afficher un certain optimisme pour parvenir à ses fins. De son côté, Malang Sarr, à la recherche de temps de jeu et séduit par le discours du coach Luka Elsner, était lui aussi déterminé à l’idée de défendre les couleurs havraises où il aurait notamment retrouvé son ancien coéquipier niçois, Gautier Lloris. Oui mais voilà, Chelsea en a finalement décidé autrement pour l’avenir de son défenseur, prétextant même ne pas avoir les moyens nécessaires pour clôturer cette opération… Abasourdi, Malang Sarr - qui a passé la nuit au Havre - va lui rentrer à Londres ce vendredi et tenter de relever la tête malgré ce terrible scénario…