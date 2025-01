Radamel Falcao libre de tout contrat

Radamel Falcao et Millonarios, c’est déjà fini. Après seulement six mois passés du côté de l’écurie colombienne, El Tigre a vu son contrat expirer et n’a pas trouvé d’accord pour le renouveler : « Les choses ne se sont pas concrétisées, et maintenant Falcao envisagera d’autres alternatives pour son avenir sportif, tandis que Millonarios se concentrera sur d’autres joueurs », a annoncé César Augusto Londoño.

La suite après cette publicité

AS affirme que l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid était pourtant proche de signer un nouveau bail avec l’équipe de son pays natal. Mais David González, nouvel entraîneur, préfère renforcer d’autres postes que de contribuer à disposer du légendaire avant-centre.