Coupe de France : le tirage au sort complet des quarts de finale

L'Olympique Lyonnais ayant évité de peu le piège du Red Star jeudi soir au Stade Bauer, avec une qualification aux tirs au but, le tirage au sort des quarts de finale de Coupe de France pouvait avoir lieu ce vendredi. En plus des Gones, le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, le Montpellier HSC et l'Angers SCO représenteront la Ligue 1 lors de ce tour, avec une équipe de Ligue 2 (le Toulouse FC) et deux petits poucets de National 2 : le GFA Rumilly Vallières et le Canet Roussillon FC.

Sur le plateau de l'émission «Tout le Sport» diffusée sur France 3, Gwladys Épangue, double championne du monde de Taekwondo en 2009 et 2011 mais également troisième aux JO 2008, avait donc la lourde de tâche de tirer les différentes boules pour déterminer les prochaines rencontres.

Les affiches des quarts de finale :