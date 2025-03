Nice : l’immense frustration de Sofiane Diop après le revers contre l’OL

Avec sa défaite à domicile contre Lyon dimanche (0-2), l’OGC Nice a perdu l’occasion de s’emparer de la 2ème place du classement de Ligue 1. Ils ont également vu leur série d’invincibilité à l’Allianz Riviera s’arrêter net. Interrogé aux micros de DAZN, Sofiane Diop n’a pas caché sa frustration :

La suite après cette publicité

«Je pense qu’on a pris une leçon de réalisme, on a eu beaucoup d’occasions en première mi-temps, on a attaqué fort, ils ont rien eu en première et deuxième ils ont su concrétiser leurs actions. Bravo à eux. On va se remettre au travail car on a un match dès vendredi. Il faut apprendre de cette défaite, c’est une très bonne équipe de Lyon. On doit savoir à tuer le match dès la première mi-temps. On ne pense pas à ça. On connait le classement. On joue notre football. Tous les weekends, c’est une nouvelle remise en question. On a pris une claque mais dès vendredi on peut se remettre dedans et passer à la trêve sereinement, il faut apprendre de cette défaite»