Bayern : l’indisponibilité de Dayot Upamecano est connue

C’est un vrai coup dur pour le Bayern Munich. Alors que le club est lancé dans une course sur deux tableaux entre la Bundesliga, où il compte six points d’avance sur le Bayer Leverkusen, et en Ligue des Champions où il retrouvera l’Inter Milan, une partie de la fin de saison devra se faire sans Dayot Upamecano. Titulaire et auteur de 120 minutes de haut niveau avec la France contre la Croatie ce dimanche, le défenseur central sera absent cinq à six semaines, après que des examens médicaux réalisés, ce mercredi matin, à Munich aient révélé des «corps libres dans l’articulation du genou gauche.»

C’est Le Parisien qui dévoile ces informations ce mercredi. Il manquera donc la double confrontation face à l’Inter Milan, un choc capital dans la fin de saison du Bayern, mais également trois rencontres de haut de tableau en Bundesliga, avec les matches contre Dortmund, Mayence et Leipzig. Indispensable à la stabilité défensive des Bavarois, Dayot Upamecano pourrait voir son absence relancer totalement la course au titre en Allemagne.