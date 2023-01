Le PSG se déchire pour le brassard de capitaine, l’Italie cartonne l’AC Milan

La crise couve au PSG

Au PSG, la vie n’est jamais un long fleuve tranquille ! Le Parisien nous apprend dans ses pages intérieures que Kylian Mbappé a été promu au sein de l’équipe. En effet, l’attaquant est désormais l’un des vices-capitaines du club au même titre que Kimpembe, Verratti et Sergio Ramos. Et apparemment, cette décision ne passe pas vraiment en interne. C’est le cas de Presnel Kimpembe qui a réagi sur ses réseaux sociaux aux nombreuses rumeurs concernant son éventuel déclassement dans la hiérarchie des vice-capitaines de l’équipe de la capitale. «Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club.» Les relations vont se tendre alors que les matches couperets approchent à grand pas pour Paris… D’ailleurs, un mot sur le Bayern Munich, adversaire des Parisiens 8es de finale de Ligue des Champions, les Bavarois n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face à Cologne hier soir comme le rapporte Bild sur sa Une ce matin. Il reste quelques semaines aux deux clubs pour arriver au top de leur forme.

«Milan a disparu»

En Italie, ça jouait hier soir à l’occasion de la 19e journée de Serie A. Et l’AC Milan a pris une véritable claque contre la Lazio. Les Rossoneri se sont inclinés 4-0, alors ce matin la presse du pays n’est pas tendre avec les joueurs de Stefano Pioli. La Gazzetta dello Sport placarde que «Milan a disparu» ! «Les Rossoneri sont en déroute, la Lazio sévit et permet à Naples de prendre 12 points d’avance. Le club lombard a été écrasé, une équipe léthargique et sans jeu : la crise continue», juge le journal au papier rose. Même son de cloche sur la couverture du Corriere dello Sport qui ne reconnait plus cette équipe du Milan, championne en titre. «Milan a disparu. Après le flop de l’Inter vient la lourde défaite de Milan. Une Lazio retentissante», écrit le quotidien transalpin. Bref, les temps sont durs pour Milan qui va vite devoir relever la tête pour que sa saison ne tourne pas au cauchemar.

La «farce» Everton

De l’autre côté de la Manche, Everton est en pleine crise. 19e de Premier League, les Toffees ont pris la décision de renvoyer Frank Lampard de son poste d’entraîneur mais lui trouver un remplaçant n’est pas une mince affaire. Comme l’annonce le Daily Mirror, «la chasse au nouveau patron d’Everton tourne à la farce». Selon le tabloïd, «Bielsa est très inquiet à l’idée de prendre le poste toxique de Goodison Park, Ralph Hasenhüttl n’en a pas envie, alors les propriétaires pourraient se tourner vers l’ex-manager Sam Allardyce…» Ce mot choc de «farce» revient aussi en Une du Daily Mail alors que The Guardian nous apprend que le club de Liverpool est «à vendre». «Farhad Moshiri, le propriétaire, met le club sur le marché pour plus de 550 M€ après une journée chaotique», rapporte encore le très sérieux quotidien britannique.