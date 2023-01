Serie A : la Lazio explose l’AC Milan

C’est un choc qui clouait la fin des matches aller en Serie A. Au studio Olimpico, la Lazio accueillait l’AC Milan dans le cadre de la 19e journée. Distancé par le Napoli, le club rossonero se devait de s’imposer dans la capitale pour espérer garder le contact. Mais au final, les champions d’Italie en titre se sont rapidement effondrés.

Après une ouverture du score rapide de Milinkovic-Savic (4e), Zaccagni a doublé la mise avant la mi-temps (38e), Luis Alberto a enfoncé le clou sur penalty (67e) et Felipe Anderson a parachevé le succès romain (75e). 4-0, la Lazio grimpe sur le podium et revient à une longueur d’un Milan deuxième du classement, mais relégué à douze unités des Partenopei. La course au titre en Serie A semble déjà terminée.

