Karim Benzema se lâche sur les sujets qui fâchent, Ruben Amorim a pris une grosse décision

Karim Benzema dit tout

Karim Benzema a donné une interview à Marca. Il s’est confié sur sa saison avec Al-Ittihad. « Je passe une bonne saison, je me sens bien. Je cherche à gagner un titre avec Al Ittihad », a-t-il déclaré. Le joueur de 37 ans en a profité pour défendre son ancien coéquipier Vinicius Jr. « C’est le meilleur joueur du monde. Tôt ou tard, il va gagner le Ballon d’Or, il aurait déjà dû le gagner. Je lui ai dit de ne faire attention à rien. », a-t-il déclaré. Déterminant cette saison avec Al-Ittihad, Karim Benzema réfléchissait à une retraite prochainement d’après plusieurs sources. Le natif de Lyon est sorti du silence et a mis les choses au clair à ce sujet. « Une retraite ? Non, non. Ce sont les paroles de je ne sais qui. C’est absurde. Je n’ai aucune limite pour me dire que dans deux, trois ou quatre ans, je vais arrêter le football. Je me sens bien, Dieu merci. Mon corps va bien. Je me prépare bien et nous verrons comment je me sens chaque année. » On est fixé !

Le méaculpa de Ruben Amorim sur Kobbie Mainoo

À Manchester United, il est question du cas Kobbie Mainoo. Ruben Amorim lutte pour garder Kobbie Mainoo malgré les contraintes des règles de profit et de durabilité.« C’est un moment difficile, mais je suis vraiment content de Kobbie, il s’améliore », a-t-il déclaré, réaffirmant son souhait de conserver la pépite de 19 ans. United pourrait avoir du mal à refuser une offre de 80 millions d’euros, alors que le joueur négocie une augmentation salariale significative. Amorim a insisté : « Notre idée est toujours de garder les meilleurs joueurs et de construire autour d’eux. » Toutefois, il a reconnu que les réalités financières pourraient forcer des décisions difficiles.

Un autre prétendant pour Marcus Rashford

Selon Sport, le Barça avancerait sur le transfert de Marcus Rashford. Le plan pour enrôler l’Anglais consisterait en un prêt jusqu’au 30 juin prochain, mais l’opération est encore compliquée puisqu’il faut que le Barça effectue quelques ventes avant de pouvoir passer à l’action. Arsenal aurait aussi contacté Manchester United pour l’attaquant et entrerait dans la course selon Sky Italie. Déjà intéressés l’été dernier, les Gunners pourraient proposer un prêt ou un transfert permanent. La Juventus, PSG, Borussia Dortmund, Galatasaray, AC Milan, Côme, ou encore l’Arabie Saoudite… Marcus Rashford a vu son nom être lié, de près ou de loin, à de nombreux clubs cet hiver. Et d’ailleurs, un autre s’ajoute à la liste ce matin. Comme l’explique The Telegraph ce samedi, l’AS Monaco aurait identifié Marcus Rashford comme un potentiel renfort.