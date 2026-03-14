Match Real Madrid - Elche en direct commenté

28e journée de Liga - samedi 14 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Elche (Liga, 28e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 28e journée de Liga entre Real Madrid et Elche. Ce match aura lieu le samedi 14 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Elche.