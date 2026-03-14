Menu Rechercher
3 - 0
76'
Liga 2025/2026 28e journée
Real Madrid
3 - 0
MT : 2-0
76'
Elche
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
66'
3 - 0
Dean Huijsen (PD César Palacios)
mi-temps
2 - 0
45'
2 - 0
F. Valverde (PD Fran García)
39'
1 - 0
A. Rüdiger
Voir le live commenté
Classement live 2 Real Madrid 66 17 Elche 26
Possession 53% Elche Real Madrid
Tirs 10 6 6 4 0 6
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 1 Elche 0
Compositions Real Madrid 4-1-2-1-2 Elche 5-4-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 ELC
373 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Daniel Yáñez Barla 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 3 #2 Logo Elche Martim Neto 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 7 #2 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 3 #3 Logo Real Madrid CF Manuel Ángel Morán Ibáñez 2
Tirs (%)
#1 Logo Elche Lucas Cepeda 0/2 0% #2 Logo Elche André Silva 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Elche Martim Neto 5/6 83% #2 Logo Real Madrid CF Daniel Yáñez Barla 4/5 80% #3 Logo Real Madrid CF Fran García 7/9 78%
Interceptions
#1 Logo Elche Aleix Febas 3 #2 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 2 #3 Logo Elche Aboubacar Sangaré 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Fran García 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Elche Víctor Chust 0/6 0% #2 Logo Elche Lucas Cepeda 0/6 0% #3 Logo Elche Germán Valera 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Real Madrid CF Thiago Pitarch 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Elche Germán Valera 0/2 0% #2 Logo Elche Léo Pétrot 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Fran García 31/34 91% #2 Logo Elche David Affengruber 49/54 91% #3 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 28/31 90%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
D
V
D
D
N
D
N
D
Rencontres précédentes
75% 9 Victoires 25% 3 Nuls 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

David Alaba David Alaba Blessure au mollet Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Kylian Mbappé Kylian Mbappé Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou Álvaro Carreras Álvaro Carreras Blessure au mollet Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Dani Ceballos Dani Ceballos Blessure au mollet Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Jude Bellingham Jude Bellingham Ischio-jambiers Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure musculaire Franco Mastantuono Franco Mastantuono Carton rouge
Rafa Mir Rafa Mir Inconnu Pedro Bigas Pedro Bigas Coup Tete Morente Tete Morente Inconnu Héctor Fort Héctor Fort Blessure à l'épaule

Top commentaires

Hervé Tendoutcho 21:49 Il lui arrive quoi valverde?lol je sais pas jusqu'à quand ça va continuer mais respect 1 Répondre
Voir tous les commentaires (9)

Match Real Madrid - Elche en direct commenté

28e journée de Liga - samedi 14 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Elche (Liga, 28e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 28e journée de Liga entre Real Madrid et Elche. Ce match aura lieu le samedi 14 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Elche.

On en parle

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
0.4
3.8
Moyenne de cartons par match sur 15 matchs arbitrés
Javier Martínez Nicolás arbitre assistant
Gonzalo García González arbitre assistant
Ángel Nevado Rodríguez arbitre assistant
Pol Gòdia Solé quatrième arbitre
Alejandro Muñíz Ruiz arbitre VAR
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61045
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 14 mars 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 28
Diffusion beIN SPORTS 2
Affluence 71048
Code RMA-ELC
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Elche
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Elche en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 mars 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Real Madrid Elche en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Elche ?

Real Madrid : le coach Arbeloa a choisi une formation en 4-1-2-1-2 : T. Courtois, Fran García, A. Rüdiger, Dean Huijsen, Dani Carvajal, A. Tchouameni, E. Camavinga, Thiago Pitarch, F. Valverde, Vinícius Júnior, Brahim Díaz.

Elche : de son côté, l'équipe dirigée par Eder Sarabia évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : M. Dituro, L. Pétrot, D. Affengruber, Víctor Chust, Germán Valera, Buba Sangaré, L. Cepeda, F. Redondo, Aleix Febas, Martim Neto, André Silva.

Qui arbitre le match Real Madrid Elche ?

Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Elche ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Elche ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : A. Rüdiger 39', F. Valverde 45', Dean Huijsen 66'.

Top commentaires

Hervé Tendoutcho 21:49 Il lui arrive quoi valverde?lol je sais pas jusqu'à quand ça va continuer mais respect 1 Répondre
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier