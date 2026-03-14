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Liga : le but extraordinaire d’Arda Güler contre Elche

Par Samuel Zemour
1 min.
Arda Güler, avec le Real Madrid @Maxppp
Real Madrid 4-1 Elche

Arda Güler s’est offert un moment de pure magie lors de la victoire écrasante du Real Madrid contre Elche, ce samedi (4-1). Entré en jeu en seconde période à la place de Vinícius Júnior, le jeune Turc de 21 ans a scellé le score à la 89e minute avec un geste extraordinaire : une frappe lobée magistrale du pied gauche depuis plus de 65 mètres, repérant parfaitement le gardien Matías Dituro avancé trop loin de sa ligne.

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[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA
🤯 Arda Güler marque le but du siècle pour le Real Madrid !
🎯 Une frappe gigantesque, dans sa propre moitié de terrain, à 70 mètres de la cage d'Elche !
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Le ballon a survolé le portier d’Elche, déclenchant une explosion de joie dans les tribunes et chez ses coéquipiers. Un lob hallucinant de près de 70 mètres, qui devrait faire le tour des réseaux sociaux. Un but qui a confirmé la grande forme du Real Madrid, à un point du FC Barcelone en Liga.

Pub. le - MAJ le
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