Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Barcelone - Séville en direct commenté
28e journée de Liga - dimanche 15 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Séville (Liga, 28e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 28e journée de Liga entre Barcelone et Séville. Ce match aura lieu le dimanche 15 mars 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Séville.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Séville en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 mars 2026 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Barcelone Séville en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Séville ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Dani Olmo, Marc Bernal, Pedri, Raphinha, R. Lewandowski, R. Bardghji.
FC Séville : de son côté, l'équipe dirigée par Javi Martínez évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : O. Vlachodimos, G. Suazo, N. Gudelj, T. Nianzou, José Ángel Carmona, D. Sow, L. Agoumé, Oso, A. Sánchez, Juanlu Sánchez, A. Adams.
- Qui arbitre le match Barcelone Séville ?
Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Séville ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Séville ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 mars 2026, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Raphinha 9' (sp.) 21' (sp.).