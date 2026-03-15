Match Barcelone - Séville en direct commenté

28e journée de Liga - dimanche 15 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Séville (Liga, 28e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 28e journée de Liga entre Barcelone et Séville. Ce match aura lieu le dimanche 15 mars 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Séville.