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2 - 0
31'
Liga 2025/2026 28e journée
Barcelone
2 - 0
31'
Séville
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
21'
2 - 0
Raphinha (SP)
9'
1 - 0
Raphinha (SP)
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 70 14 Séville 31
Possession 59% Barcelone Séville
Tirs 4 1 0 3 1 1
Compositions Barcelone 4-3-3 Séville 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 SEV
331 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Raphinha 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Xavi Espart 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone João Cancelo 2/2 100% #2 Logo FC Séville Oso Martínez Gauna 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo FC Séville Juanlu Sánchez 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 36/36 100% #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 34/38 89%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
V
V
V
V
N
N
V
N
D
Rencontres précédentes
73% 40 Victoires 16% 9 Nuls 11% 6 Victoires

Blessures & suspensions

Frenkie de Jong Frenkie de Jong Ischio-jambiers Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Jules Koundé Jules Koundé Ischio-jambiers Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Peque Fernández Peque Fernández Blessure à la cheville Peque Fernández Peque Fernández Blessure musculaire Chidera Ejuke Chidera Ejuke Ischio-jambiers Marcão Marcão Fracture du pied Djibril Sow Djibril Sow Blessure au pied Isaac Romero Isaac Romero Ischio-jambiers

Match Barcelone - Séville en direct commenté

28e journée de Liga - dimanche 15 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Séville (Liga, 28e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 28e journée de Liga entre Barcelone et Séville. Ce match aura lieu le dimanche 15 mars 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Séville.

On en parle

Arbitres

Juan Martínez Munuera arbitre principal
Eliana Fernández González arbitre assistant
Miguel Martínez Munuera arbitre assistant
Luis Enrique Morona del Campo quatrième arbitre
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 66163
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 15 mars 2026 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 28
Diffusion beIN SPORTS 1
Code BAR-SEV
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur FC Séville
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Séville en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 mars 2026 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Barcelone Séville en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Séville ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Dani Olmo, Marc Bernal, Pedri, Raphinha, R. Lewandowski, R. Bardghji.

FC Séville : de son côté, l'équipe dirigée par Javi Martínez évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : O. Vlachodimos, G. Suazo, N. Gudelj, T. Nianzou, José Ángel Carmona, D. Sow, L. Agoumé, Oso, A. Sánchez, Juanlu Sánchez, A. Adams.

Qui arbitre le match Barcelone Séville ?

Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Séville ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Séville ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 mars 2026, coup d'envoi 16:15.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Raphinha 9' (sp.) 21' (sp.).

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