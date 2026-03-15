Barça : Hansi Flick reste insatisfait malgré l’écrasante victoire face à Séville

Si le Barça a semblé bouillant face aux Andalous ce dimanche (5-2), Hansi Flick reste insatisfait de son groupe. En effet, le FC Barcelone a écœuré le Séville FC dans son antre, avec des performances individuelles très réussies, notamment celle de Raphinha, mais ce n’est pas l’avis de tout le monde. Le coach allemand de 61 ans a préféré calmer le jeu après la rencontre, voulant garder la tête froide, malgré une première place au classement qui reste à souligner.

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« Nous avons marqué beaucoup de buts, on a empoché 3 points, il y a le retour de Gavi aussi… C’était une bonne journée, mais nous devons faire beaucoup mieux. Les passes étaient trop lentes aujourd’hui. Je sais que nous pouvons faire mieux » a-t-il déclaré en conférence de presse, sans réellement notifier cette victoire importante sur sa pelouse. Puis, le technicien a tout de même ajouté un propos encourageant avant le huitième de finale face à Newcastle. « Nous avons très bien joué, nous sommes prêts à les affronter ». Toujours autant sur ses gardes en Liga, celui-ci lance cependant le choc européen.