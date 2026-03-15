FC Barcelone : Gavi de retour sur les terrains 7 mois plus tard

7 mois plus tard, Gavi est enfin de retour. Après avoir subi une grave blessure au genou en août dernier, l’international espagnol a effectué son retour dans le groupe ce dimanche face à Séville, à l’occasion de la 28e journée de Liga.

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Hansi Flick lui a même donné du temps de jeu en le faisant entrer à la 82e minute à la place de Raphinha, alors que le Barça s’est imposé 5-2. Emu, l’ancien Golden Boy a même récupéré le brassard de capitaine à la sortie du Brésilien. A trois jours d’un 1/8e retour de Ligue des Champions face à Newcastle, tous les signaux sont au vert.