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FC Barcelone : Gavi de retour sur les terrains 7 mois plus tard

Par Jordan Pardon
1 min.
Gavi @Maxppp
Barcelone 5-2 Séville

7 mois plus tard, Gavi est enfin de retour. Après avoir subi une grave blessure au genou en août dernier, l’international espagnol a effectué son retour dans le groupe ce dimanche face à Séville, à l’occasion de la 28e journée de Liga.

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Ronald Araujo. More than a captain. 👏
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Hansi Flick lui a même donné du temps de jeu en le faisant entrer à la 82e minute à la place de Raphinha, alors que le Barça s’est imposé 5-2. Emu, l’ancien Golden Boy a même récupéré le brassard de capitaine à la sortie du Brésilien. A trois jours d’un 1/8e retour de Ligue des Champions face à Newcastle, tous les signaux sont au vert.

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