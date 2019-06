Accord de principe Neymar-Barça

En Espagne, Sport n’y va pas par quatre chemins aujourd’hui pour le dossier Neymar. « Accord de principe » entre le Barça et le Brésilien, annonce sans sourciller le quotidien espagnol. Il s’agirait d’un « accord verbal pour un contrat de cinq ans ». Neymar accepterait même de baisser son salaire pour retourner au Camp Nou et il enlèvera sa plainte contre le club, précise la publication. Le Ney ferait donc tout pour quitter Paris.

Benitez n’était pas au courant...

En Angleterre, une information agite le petit monde des tabloïds aujourd’hui. Rafa Benitez n’était pas du tout au courant que Newcastle n’en voulait plus. Alors qu’il était en fin de contrat, et qu’il attendait une proposition de prolongation, les dirigeants ont tout simplement publié un communiqué hier pour lui dire au revoir. « Il n’a même pas été prévenu », rapporte le Daily Mirror. Une nouvelle qui a rendu les fans fous furieux, demandant la démission de Mike Ashley, le boss des Magpies.

Kean + 70 M€ = de Ligt ?

Selon la presse italienne, à l’image de Tuttosport et de la Gazzetta dello Sport, c’est bien vers la Juventus Turin que se dirige finalement le prodige néerlandais Matthijs de Ligt. L’affaire est au stade de la « finalisation ». Les Bianconeri proposeraient en effet un salaire plus conséquent que le Paris Saint-Germain. Attention, Barcelone est encore en course selon Mundo Deportivo. Mais l’argument qui pourrait convaincre tout le monde s’appelle Moise Kean. Le transfert pourrait en effet inclure le jeune attaquant turinois, en plus de 70 M€. Une opération qui plairait beaucoup à l’Ajax Amsterdam.

