Grosse journée de sport en ce dimanche. En effet, outre la finale de Wimbledon opposant Novak Djokovic et Roger Federer et une étape du Tour de France pour les amateurs de cyclisme (d’autant qu’un Français porte le maillot jaune en ce jour de fête nationale), les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations sont au programme. La première concerne le Sénégal et la Tunisie (à suivre en direct sur notre live commenté) et la seconde oppose l’Algérie, vainque de la Côte d’Ivoire au tour précédent, et le Nigeria, qui a battu l’Afrique du Sud.

Les hommes de Djamel Belmadi ont cru longtemps que leur qualification pour la demie leur tendait les bras, mais Baghdad Bounedjah manquait un penalty et les Fennecs voyaient revenir les Ivoiriens. Ils finiront pas s’imposer aux tirs au but. Du côté du Nigéria, les Bafana Bafana sont revenus au score dans les ultimes minutes, mais les Nigérians sont parvenus à puiser dans leurs forces afin de l’emporter dans les 90 minutes réglementaires.

Atal grand absent

Du côté des Fennecs, on devrait observer exactement le même 4-3-3 qu’auparavant. Raïss M’Bohli gardera bien évidemment les buts et sera protégé par quatre hommes. Benseibaini, Belamri, Mandi et Zeffane, qui remplace Atal dont la CAN est terminée, seront ces éléments. Pointe basse du milieu de terrain Guédioura sera bien là et accompagné de Bennacer et Feghouli, buteur lors de la dernière rencontre. Enfin, devant, du grand classique avec Mahrez à droite, Belaili à gauche et Bounedjah en pointe.

Pour les Super Eagles, ce sera probablement du 4-2-3-1. Akpeyi dans les buts et devant lui Collins, Omeruo, Troost-Ekong, buteur contre l’Afrique du Sud, et Awaziem seront les défenseurs. Ndidi et Etebo, qui tire à merveille les coups de pied arrêtés, seront les doubles-pivots. Une ligne de trois composée d’Ahmed Musa, d’Alex Iwobi et de Samuel Chukwueze, buteur au tour précédent, seront chargés d’alimenter en ballons l’attaquant de pointe Odion Ighalo. Tout cela pour une passer en finale de la CAN !

