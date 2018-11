C’était la finale du groupe 4 de la Ligue A. L’Angleterre recevait à Wembley l’équipe de Croatie pour une place dans le tournoi final. Car après la victoire croate sur l’Espagne jeudi dernier, toutes les cartes ont été rebattues et désormais, les trois pays peuvent terminer en tête. Gare également au retour de bâton puisque l’une des deux équipes allait forcément descendre en Ligue B. Il y avait donc un gros enjeu ce dimanche. Southgate envoyait d’ailleurs une équipe portée sur l’offensive avec Walker et Chilwell sur les côtés de la défense. Delph prenait place au milieu de terrain en compagnie de Dier et Barkley. Devant, Kane était épaulé par Sterling et Rashford, tous les deux étincelants face à la Roja il y a un mois. Dalic lui optait pour un milieu composé de Brozovic, Modric et Vlasic, qui remplace un Rakitic blessé. Kramaric, Perisic et Rebic formaient le trio de devant.

Le début de match était à la faveur des Anglais malgré une sortie très curieuse de Pickford qui a offert une grosse situation à la Croatie (2e). Rapidement la vitesse de Sterling et de Rashford faisait des dégâts dans l’arrière-garde du dernier finaliste de la Coupe du Monde et les premières occasions arrivaient. Après un premier raté (8e), Sterling, lancé par Kane, échouait face à un Kalinic resté sur ses appuis (12e). Sur le corner suivant, c’est le capitaine anglais qui se loupait (13e). C’est ensuite Delph qui envoyait Sterling défier le portier. Celui-ci devançait le joueur de Manchester City mais le ballon revenait sur Kane qui échouait par deux fois à mettre le cuir au fond des filets (16e). Chilwell y allait également de sa tentative lointaine (26e).

L’Angleterre renverse la situation

Dominée, la Croatie revenait mieux en cette fin de première période. Les joueurs de Dalic maîtrisaient davantage les éléments avec notamment une meilleure circulation du ballon mais ils peinaient à se procurer des situations. Moins efficace dans son pressing, l’Angleterre parvenait tout de même à faire trembler une dernière fois la défense adverse par ce tir de Barkley de peu à côté (40e) mais se faisait peur également sur ce centre de Modric que Perisic ne pouvait reprendre (45e). Comme un signe annonciateur car à la reprise, on ne retrouvait pas du tout la même configuration de match. Il y avait bien ce nouveau bon ballon de Rashford pour un Sterling encore coupable d’un mauvais choix (52e) mais c’était bien l’équipe au damier qui montrait de bien meilleures choses en ce début de seconde période.

Sur une percée côté droit, Vlasic parvenait à centrer pour Kramaric. Pourtant serré par trois défenseurs anglais, l’attaquant d’Hoffenheim arrivait à se débarrasser de Stones après une série de crochets puis de frapper. La petite déviation de Dier suffisait à tromper Pickford (0-1, 57e). Menés, les Three Lions commençaient à perdre leurs moyens et ne trouvaient plus du tout de solutions. Perisic en profitait pour faire mal en contre mais sa frappe croisée terminait en touche (61e). Une nouvelle attaque éclair aurait du permettre à Brozovic puis Vlasic de doubler la mise s’ils avaient mieux négocié leur situation (76e) et c’est l’Angleterre qui parvenait à égaliser grâce à l’entrant Lingard qui prolongeait une tentative de Kane (1-1, 78e). La fin de rencontre devenait indécise. Pickford, suppléé par Lingard sauvait son camp sur cette tête de Vida (82e). Bien lui en a pris puisque quelques instants plus tard, Kane concrétisait un coup-franc de Chilwell (2-1, 85e). Alors dernière du groupe, l’Angleterre prend finalement la première place du groupe et jouera le final four en juin prochain.

Revivez la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : Kane (6,5) : un travail de pivot intéressant avec quelques ballons bien donnés (12e, 18e). Une première opportunité ratée (13e), puis deux autres repoussées par Jedvaj et Kalinic (16e). On ne l’a plus beaucoup vu derrière jusqu’à la 85e minute et le but qui a offert la victoire aux siens. Il met fin à une série de 7 matches sans marquer avec les Three Lions.

Angleterre :

Pickford (6) : une sortie complètement hasardeuse comme lors de tous ses matches (2e). Il a parfois pris des risques dans son jeu au pied mais en étant toujours propre avec notamment une relance qui n’était pas loin d’être décisive pour Rashford (23e). Il ne peut pas grand-chose sur le but de Kramaric où Dier dévie la frappe (57e). Le gardien des Toffees intervient par contre sur cette tête de Vida (82e).

Walker (5,5) : toujours aussi offensif. Un bon centre que Dier ne peut reprendre (44e) mais toujours disponible pour ses coéquipiers. Il a bien tenu Perisic en fermant son couloir malgré plusieurs situations de un contre un. En revanche, il n’a pas du tout montré le même visage en deuxième mi-temps avec des ballons perdus (63e, 82e) et une moins bonne maîtrise technique.

Stones (4,5) : son jeu de tête a pris le dessus dans les deux surfaces. Une belle intervention dans sa surface sur un ballon chaud (22e). A l’aise balle au pied pour relancer, il l’a moins été pour défendre sur Kramaric qui l’a baladé dans la surface (57e). Encore pris de vitesse sur les contres croates, l’ancien d’Everton a eu du mal à terminer la rencontre.

Gomez (5) : le jeune défenseur de Liverpool n’a pas eu beaucoup de boulot à faire durant les 45 premières minutes où il s’est contenté de couvrir quelques montées de Walker et d’intervenir sur de rares ballons longs. On l’a vu davantage en seconde période avec un contre important sur ce centre de Perisic (52e) mais est trop loin de Kramaric sur le but (57e).

Chilwell (6) : le joueur de Leicester a souvent bien utilisé son côté gauche. Une frappe vicieuse qui a mis Kalinic en danger (26e). Solide et intelligent pour défendre, il est en revanche un peu court sur ce centre de Modric pour Perisic (45e). On l’a moins vu en seconde période où il a touché moins de ballons mais est tout de même décisif avec un coup-franc pour le but victorieux de Kane (85e).

Dier (4) : un peu lent pour prendre des décisions avec le ballon dans les pieds et parfois bougé dans l’entrejeu par les Croates durant la première demi-heure, il s’est bien rattrapé par la suite avec des tacles bien sentis, mais il est fautif sur le but de Kramaric. Trop passif, il est contraint de dévier le ballon dans son but (57e).

Delph (5) : il est souvent venu chercher le ballon entre ses deux défenseurs centraux et a souvent fait parler sa qualité technique avec notamment une superbe passe pour Sterling par-dessus la défense (16e). Il a d’ailleurs un peu abusé de son jeu long et a même fini par un peu disparaître dans la dernière demi-heure. Remplacé par Lingard (73e) dont l’entrée fut décisive puisqu’il marque le but égalisateur (78e) et sauve son camp sur la tête de Vida (82e).

Barkley (5,5) : un pressing de tous les instants et efficace. Pas forcément dans un bon jour balle au pied même si ses coups de pied arrêtés ont été bien tirés dans l’ensemble (13e, 26e), il n’est pas loin d’ouvrir la marque sur cette reprise dans la surface (40e). Il est monté en régime jusqu’à la fin de la première période mais a ensuite commis quelques erreurs. Averti (26e) et remplacé par Alli (64e) qui n’a pas vraiment réussi à avoir d’influence sur le jeu. Il a eu du mal à trouver des décalages.

Sterling (3) : quand il est lancé, il est toujours aussi dangereux pour la défense adverse (8e) mais lorsqu’il s’agit de prendre la décision, son cerveau est en surchauffe. Il perd son duel avec Kalinic en lui tirant dessus (12e), puis semble hésiter face à la sortie du gardien (16e). Il fait encore un mauvais choix sur cette passe millimétrée de Rashford (52e). On ne l’a plus revu.

Rashford (6) : un jeu plus varié que celui de Sterling entre des accélérations parfois dévastatrices (5e), quelques ballons donnés dans le dos de la défense (27e, 52e) ou encore des prises d’initiatives balle au pied intéressantes (33e). C’est lui qui a fait le plus de mal à la défense croate. Remplacé par Sancho (73e) dont les courses ont été efficaces.

Kane (6,5) : voir ci-dessus.

Croatie :

Kalinic (5) : le gardien de La Gantoise n’a pas passé un après-midi de tout repos. Durant le premier acte, il a d’abord remporté son face-à-face devant Sterling (11e), avant d’effectuer une sortie puis un arrêt dans la même action (16e). Il est encore sollicité par Chilwell (25e). Il a été peu rassurant dans ses sorties et ses relances. Il a vu le tir d’Harry Kane lui passer sous les jambes sur l’égalisation de Lingard (78e).

Jedvaj (4) : à gauche de la défense en début de rencontre, il est passé à droite à la sortie de Vrsaljko. Défensivement, le défenseur du Bayer Leverkusen a été l’auteur de quelques gestes défensifs essentiels, dont un sauvetage sur sa ligne (16e). Sur l’égalisation de Lingard, il s’est complètement troué. Offensivement, il est resté plutôt discret.

Vida (3) : que le début de match a été compliqué pour lui. Face à la vitesse des attaquants anglais, il a souvent été dépassé, notamment par Sterling (11e). Alors qu’il s’est un peu repris en seconde mi-temps, sans pour autant se montrer souverain devant les attaquants anglais, il a été complètement passif sur le but du 2-1 de Kane (85e).

Lovren (3,5) : son début de match a été difficile pour lui aussi. Il est d’abord dépassé par Rashford (18e), puis il a effectué de mauvaises relances. Son duel avec Kane a néanmoins bien commencé, prenant le dessus sur lui en première période. Mais il a laissé l’attaquant des Three Lions inscrire son but (85e). Critiquer Sergio Ramos ne lui a pas servi.

Vrsaljko (non noté) : le latéral droit de l’Inter a effectué quelques bons gestes défensifs (9e, 22e), mais a laissé pas mal d’espaces dans son dos lors de ses montées. Blessé, il a dû céder sa place à Antonio Milic (5) à la 27e minute. Il a changé avec Jedvaj pour s’occuper du côté gauche de la défense. S’il a eu du mal au début, il a ensuite fait le boulot défensivement. Mais il n’a pas pu empêcher la défaite des siens. Il a centré, sans que cela soit dangereux (49e).

Modric (5) : le capitaine des Vatreni a eu du mal en première période, n’étant pas forcément à l’aise dans l’entre-jeu. Il n’a pas maîtrisé le jeu de son équipe. Il est revenu des vestiaires avec de meilleures intentions, s’appliquant à bien distribuer le jeu. Il est également allé presser la défense adverse. Il s’est également vite projeté vers l’avant pour mener les contre-attaques. Mais il n’a pas pu mener son équipe à la victoire en étant décisif.

Brozovic (4,5) : le joueur de l’Inter a eu du mal au milieu de terrain. Il n’a pas été flamboyant à la relance et a souffert face à Marcus Rashford, ou encore Raheem Sterling. En seconde période, il a tenté sa chance, mais sa tentative est passée nettement au-dessus des cages de Jordan Pickford (60e). Pas son meilleur match pour lui aujourd’hui.

Perisic (5,5) : comme à son habitude, il n’a pas été avare d’effort, en faisant le pressing dès le début de partie et en n’hésitant pas à redescendre pour aider ses coéquipiers. Il a effectué quelques montées intéressantes, centrant à plusieurs reprises (21e, 51e, 61e) et tentant sa chance (38e, 45e+2). On l’a un peu moins vu après.

Vlasic (6) : Ivan Rakitic absent, le milieu de terrain du CSKA Moscou l’a bien suppléé. Il a été juste techniquement dans tous ces ballons. Il a été à l’origine de l’ouverture du score de Kramaric, débordant bien sur le côté droit avant de servir son coéquipier (57e). Sa tentative à la 76e minute a été contrée. Il est remplacé par Marko Rog à la 79e minute. Il ne s’est pas illustré durant les dix dernières minutes.

Kramaric (6,5) : le joueur d’Hoffenheim n’a pas hésité à faire les efforts défensifs pour aider ses coéquipiers. Offensivement, il a aussi été l’auteur d’un centre pour Perisic, qui n’a rien donné (38e). Il a continué de tenter devant, ce qui a fini par payer. Bien servi par Vlasic, il a ouvert le score, après avoir donné le tournis à la défense anglaise (57e). Il s’est peu à peu effacé ensuite.

Rebic (5,5) : il a été le Croate le plus en vue offensivement en première période, sans toutefois trouver la faille. Il s’est mis en évidence dès la 3e minute, mais sa frappe passe au-dessus. Après un centre manqué (42e), il n’a pas cadré son tir deux minutes plus tard (44e). Il est remplacé à la pause par Josip Brekalo (6). L’attaquant de Wolfsbourg a fait une bonne entrée. Il a notamment été à l’origine de l’ouverture du score de Kramaric, en lançant idéalement Vlasic (57e). Sa frappe est bien stoppée par Pickford (82e).