Premier vainqueur de l’histoire du trophée Kopa l’an passé, Kylian Mbappé est désormais trop grand pour postuler à ce titre honorifique. Le Français postule d’ailleurs dans la catégorie du dessus, la catégorie reine, celle du Ballon d’Or. Pour lui succéder, la FIFA a dressé une liste de 10 jeunes joueurs. On retrouvait là des jolis noms avec des éléments ayant déjà réalisé quelques performances de taille sur la planète football, en plus d’avoir affolé le marché des transferts l’été dernier pour certains d’entre eux.

João Felix (Benfica puis Atlético/Portugal), Samuel Chukwueze (Villarreal/Nigeria), Kang-in Lee (Valencia/Corée du Sud), Andriy Lunin (Real Madrid, Leganés puis Valladolid/Ukraine), Vinicius Jr (Real Madrid/Brésil), Jadon Sancho (Dortmund/Angleterre), Moise Kean (Juventus et Everton/Italie), Matthijs de Ligt (Ajax puis Juventus/Pays-Bas), Mattéo Guendouzi (Arsenal/France) et Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Allemagne) tentaient de remporter ce prix.

Deux grands favoris se dessinaient entre João Felix et Matthijs de Ligt. Le Portugais a porté Benfica la saison passée, et célébré ses premières sélections en équipe nationale, avant de filer du côté de l’Atlético de Madrid contre 126 M€. Pour le Néerlandais, la donne est à peu près la même. Auteur d’un parcours bluffant en Ligue des Champions, où il a mené l’Ajax en demi-finale avec le brassard autour du bras, le défenseur central a ensuite filé du côté de la Juventus contre un chèque de 80 M€.

Dans ce duel très attendu, c’est l’international néerlandais (21 sélections, 2 buts) qui l’a emporté devant Jadon Sancho et Joao Felix, finalement 3e. Ce trophée vient récompenser ce talent très précoce. Il connaît déjà sa quatrième saison chez les professionnels alors qu’il a seulement fêté ses 20 ans cet été. Après avoir soulevé le Golden Boy (trophée récompensant le meilleur joueur européen de l’année) il y a tout juste un an, De Ligt poursuit sa folle ascension en direction du sommet du football mondial. Pour cela, rien de mieux que poursuivre sa progression vers l’un des meilleurs clubs de tous les temps, la Juventus.

Here is the 2019 Kopa Trophy Top 3

1. Matthijs de Ligt

2. @Sanchooo10

3. @joaofelix70

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019