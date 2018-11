Lors de la remise du prix Fifa the Best, le 24 septembre dernier, la nomination de Luka Modric a fait débat dans le microcosme du ballon rond. Fait rare, ni Lionel Messi, ni aucun champion du monde ne figurait parmi les finalistes. Le 3 décembre prochain, c’est une autre récompense qui sera remise, le célèbre Ballon d’Or France Football, dont l’édition de cette année sera la 63e. Depuis 2008, CR7 et La Pulga se partagent ce titre tant convoité, mais cette année les deux rois du foot pourraient bien être détrônés.

Au sein de la liste des 30 nominés, annoncée le 8 octobre dernier, la rédaction de Foot Mercato a choisi ses favoris pour le titre du meilleur joueur de l’année civile. Un trophée « attribué en fonction de trois critères principaux. Dans l’ordre : performances individuelles et collectives (palmarès) pendant l’année ; classe du joueur (talent et fair-play) ; carrière », d’après le règlement du Ballon d’Or.

Parmi eux, des joueurs de l’équipe de France, des vainqueurs de la Ligue des Champions, certains ont même déjà remporté plusieurs fois le Graal pour tout joueur de foot. Tous ont affiché une saison exceptionnelle du point de vue individuel, mais quelques uns se démarquent par leur réussite collective. Pour la première fois depuis quelques années, un joueur au profil défensif pourrait même remporter ce tant convoité Ballon d’Or, et succéder au double tenant du titre Cristiano Ronaldo. Réponse d’ici une quinzaine de jours...