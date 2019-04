« Zidane a demandé un renfort »

En Espagne, la presse parle une nouvelle fois du mercato estival du Real Madrid, et encore une fois du poste de numéro 9. Contrairement aux dernières rumeurs, la Casa Blanca devrait bien recruter un buteur mais selon les informations du journal As, ce serait plutôt un remplaçant, et Karim Benzema resterait donc titulaire. « Zidane a demandé un renfort à ce poste », affirme le quotidien ibérique, qui dresse aussi une liste de quatre candidats qui se dégagerait. Rodrygo que le Real a déjà acheté 40M€ et qui brille actuellement avec Santos, le jeune Luka Jovic qui flambe lui aussi du côté de Francfort, Raul de Tomas prêté par le Real au Rayo Vallecano, et enfin Mauro Icardi qui refuse de prolonger avec l’Inter.

Le nom de João Félix est évoqué à Turin

En Italie, si la Juve peut gagner le titre ce week-end, c’est un autre sujet qui fait la une de Tuttosport. Il s’agit de la pépite du football portugais João Félix ! D’après les informations du journal italien, la Juventus s’est positionné sur ce jeune joueur qui a encore brillé cette semaine en Europa League, avec un triplé à tout juste 19 ans. La Juve « prépare un assaut sur le nouveau phénomène du Benfica », affirme Tuttosport. Affaire à suivre.

Le racisme frappe aussi en Angleterre

En Angleterre, l’actualité du football est malheureusement marquée par le racisme. Les supporters de Chelsea ont une nouvelle fois été épinglés pour des chants racistes lors de leur match d’Europa League. Ce matin, The Sun fait une couverture spéciale, en symbole contre le racisme. Comme à son habitude le journal fait dans le jeu de mots : « Aimer la race humaine, vivez la course au titre », course qui se dit race en anglais. Dans les autres tabloïds, c’est Olivier Giroud qui fait la une comme dans le Daily Star, suite aux chants des supporters des Blues à l’encontre de Mohamed Salah, l’attaquant français a demandé aux fans de ne pas se discréditer encore plus lors de la rencontre face à Liverpool justement, qui se jouera demain à Anflield. Il fait également la première page Sport du Daily Express, pour « sa demande »... De plus, comme il le rappelle, il y aura des commémorations pour les 30 ans de la Tragédie de Hillsborough, où 96 supporters des Reds avaient trouvés la mort.